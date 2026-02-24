Jose Mourinho hätte als Trainer von Benfica Lissabon auf der Pressekonferenz nach dem Aufreger und mutmaßlichen rassistischen Vorfall um Vinicius Jr. und Gianluca Prestianni anders reagieren müssen. Dies hat zumindest der ehemaliger Spieler des "Special One" John Obi Mikel in seinem Obi One Podcast erklärt.
"Die Aussage ist ein riesiger Fehler!" Ehemaliger Star des FC Chelsea kritisiert Äußerungen von Jose Mourinho und stellt eine klare Forderung
"Was ich von meinem alten Chef, von meinem Chef, erwartet hatte, war: 'Ja, es wird untersucht, aber dort ist kein Platz für Rassismus, dort ist kein Platz für so etwas, aber warten wir ab, bis es abgeschlossen ist‘", betonte Mikel. Der ehemalige nigerianische Nationalspieler, der unter anderem zwischen 2013 und 2015 von Mourinho beim FC Chelsea trainiert wurde, zeigte sich verwundert und enttäuscht von den Äußerungen des Portugiesen.
"Dass er dann herauskommt und sagt: 'Oh ja, Vinicius Jr. hätte nicht so feiern sollen, wie er es getan hat‘, war eine ungeschickte, ungeschickte Äußerung. Er wird der Erste sein, der weiß: 'Ich habe hier Mist gebaut‘. Er ist ein sehr kluger Kerl, er weiß das."
Mourinho schweigt seit der aufsehenerregenden Pressekonferenz - Mikel äußert Forderung
Nach dem Spiel, welches der brasilianische Offensiv-Künstler mit seinem Traumtor entschieden hatte, deutete Mourinho an, der Stürmer habe durch seinen übertriebenen Jubel zur Eskalation beigetragen. Seitdem schweigt der 63-Jährige zu dieser Angelegenheit - auch auf die Andeutungen Vincent Kompanys, der in einer denkwürdigen Rede unter anderem dazu Stellung bezogen hatte, wollte Mourinho nicht antworten. Des Weiteren verzichtet der Erfolgstrainer darauf, an einer Pressekonferenz vor dem Rückspiel gegen Real teilzunehmen.
Mikel ist sich trotzdem sicher: "Er wird der Erste sein, der sagt: 'Ich habe Mist gebaut, es war nach dem Spiel, die Emotionen kochten hoch, ich habe nicht über meine Aussage nachgedacht, ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich sagen würde.' Er ist ein erfahrener Trainer, er weiß, was er hätte sagen sollen. Die Aussage, die er gemacht hat, ist ein riesiger Fehler."
Mikel stellte deshalb eine Forderung an seinen ehemaligen Trainer, verteidigte ihn aber auch gleichzeitig: "Ich weiß nicht, warum er sich nicht entschuldigt hat, aber ich gehe davon aus, dass er irgendwann eine Erklärung abgeben wird. Es gibt niemanden, der mit Jose Mourinho gespielt hat und etwas Schlechtes über ihn zu sagen hat, insbesondere wenn es um Rassismus geht, absolut nichts, gar nichts."
John Obi Mikel: Seine Leistungsdaten beim FC Chelsea
- Spiele: 372
- Tore: 6
- Vorlagen: 12
- gelbe Karten: 68
- Platzverweise: 4
