"Die Aussage ist ein riesiger Fehler!" Ehemaliger Star des FC Chelsea kritisiert Äußerungen von Jose Mourinho und stellt eine klare Forderung

Nach dem Spiel, welches der brasilianische Offensiv-Künstler mit seinem Traumtor entschieden hatte, deutete Mourinho an, der Stürmer habe durch seinen übertriebenen Jubel zur Eskalation beigetragen. Seitdem schweigt der 63-Jährige zu dieser Angelegenheit - auch auf die Andeutungen Vincent Kompanys, der in einer denkwürdigen Rede unter anderem dazu Stellung bezogen hatte, wollte Mourinho nicht antworten. Des Weiteren verzichtet der Erfolgstrainer darauf, an einer Pressekonferenz vor dem Rückspiel gegen Real teilzunehmen.

Mikel ist sich trotzdem sicher: "Er wird der Erste sein, der sagt: 'Ich habe Mist gebaut, es war nach dem Spiel, die Emotionen kochten hoch, ich habe nicht über meine Aussage nachgedacht, ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich sagen würde.' Er ist ein erfahrener Trainer, er weiß, was er hätte sagen sollen. Die Aussage, die er gemacht hat, ist ein riesiger Fehler."

Mikel stellte deshalb eine Forderung an seinen ehemaligen Trainer, verteidigte ihn aber auch gleichzeitig: "Ich weiß nicht, warum er sich nicht entschuldigt hat, aber ich gehe davon aus, dass er irgendwann eine Erklärung abgeben wird. Es gibt niemanden, der mit Jose Mourinho gespielt hat und etwas Schlechtes über ihn zu sagen hat, insbesondere wenn es um Rassismus geht, absolut nichts, gar nichts."