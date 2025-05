Die Katalanen galten als Wunschziel des Flügelspielers - doch nun mischen sich offenbar überraschenderweise die Blancos ein.

Real Madrid ist an einer Verpflichtung von Nico Williams von Athletic Club interessiert und erwägt angeblich, dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro zu ziehen, die in seinen Vertrag aufgenommen wurde, nachdem er im vergangenen Sommer ein neues Arbeitspapier in Bilbao unterschrieben hatte. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca.