Monatelang freuten sie sich beim FC Bayern auf ihre drei "Winter-Neuzugänge", wie die langzeitverletzten Alphonso Davies, Hiroki Ito und Jamal Musiala gerne betitelt werden. Ito kehrte bereits Ende November zurück und stand zuletzt sogar zweimal in der Startelf; Davies absolvierte drei Kurzeinsätze; Musiala ist immerhin schon ins Mannschaftstraining eingestiegen, im Laufe des Januars sollte auch er ins Spielgeschehen eingreifen - auch wenn Vincent Kompany etwas auf die Bremse drückte am Sonntag.
Dickes Ausrufezeichen mit perfektem Timing! Vincent Kompany hat beim FC Bayern München plötzlich ein echtes Luxusproblem
Trainer Vincent Kompany bekommt dadurch ganz neue personelle Möglichkeiten, man könnte sie auch Luxusprobleme nennen. Seine Mannschaft war schließlich (weitestgehend) ohne das Trio in beeindruckender Manier durch die Hinrunde marschiert. Nach dem 4:0 gegen den 1. FC Heidenheim zum Jahresabschluss stehen wettbewerbsübergreifend: 25 Spiele, 22 Siege, zwei Remis, eine Niederlage. Wohin also in der Rückrunde mit den Dreien?
Viel wurde schon debattiert über Musialas künftige Rolle. Er muss in den Konkurrenzkampf mit Shootingstar Lennart Karl und dem wiedererstarkten Serge Gnabry um die Position hinter Mittelstürmer Harry Kane. Sie alle können theoretisch auch auf die Flügel ausweichen, wo bis dato Michael Olise und Luis Diaz gesetzt sind, überragende Werte liefern (auch gegen Heidenheim trafen beide) und als ziemlich unumstritten gelten. Fünf Kandidaten für drei Positionen.
Zumindest numerisch noch erbitterter wird der Konkurrenzkampf auf einer anderen Position - und zwar in der Außenverteidigung. Dort, wo Konrad Laimer eine überragende und Josip Stanisic eine höchst stabile Hinrunde gespielt hat. Dort, wo Sacha Boey, Raphael Guerreiro und Tom Bischof schon aushalfen - letzterer sogar sehr gefällig. Dort, wo fortan Davies und Ito (auch als Innenverteidiger einsetzbar) auf Spielzeit hoffen.
FC Bayern: Der Konkurrenzkampf auf den defensiven Außenbahnen
Seit seinem Durchbruch 2019 war Davies - sofern fit - als Linksverteidiger gesetzt. Anfang des Jahres unterschrieb der 25-jährige Kanadier einen neuen hochdotierten Vertrag bis 2030, kurz darauf riss er sich bei einem Länderspiel das Kreuzband. Nach der Winterpause wird er auf seiner Paradeposition in die Startelf drängen.
Das würde bedeuten: ein anderer muss weichen. Laimer ist in seiner Hinrunden-Form nicht wegzudenken, als erster Streichkandidat gilt nach dem Ausschlussprinzip eigentlich Stanisic. Doch ausgerechnet er setzte nach den Comebacks der Rivalen, gewissermaßen also im perfekten Moment, ein bemerkenswertes Statement. Stanisic glänzte gegen Heidenheim mit einem Treffer - dem wichtigen 1:0 - und einem Assist. Es war sein bestes Spiel in dieser Saison.
Weil Laimer gesperrt fehlte, verteidigte das 25-jährige Eigengewächs diesmal rechts. Beide können es aber auch links, wo gegen Heidenheim Ito auflief. Der 26-jährige Japaner überzeugte ebenfalls und hatte mit seiner Schuss-Hereingabe zum 2:0 ebenfalls entscheidenden Anteil an einem Treffer. Zwar nicht ganz so eindrucksvoll wie Stanisics, aber auch seine Leistung war eine Bewerbung für mehr.
FC Bayern: Sacha Boey soll im Winter verkauft werden
Aufgrund des engen Spielplans wird Kompany in der Rückrunde auf den defensiven Außenbahnen sicherlich rotieren. Wer in den großen Spielen den Vorzug erhält, erscheint aktuell aber wenig absehbar. Sicher ist nur: Sacha Boey wird es nicht sein.
Als in der Hinrunde zwischenzeitlich nicht nur Davies und Ito fehlten, sondern auch Stanisic, bekam der 25-jährige Franzose reichlich Spielzeit. Mittlerweile datiert sein letzter Einsatz aber schon vom 1. November. Zuletzt fehlte er krank, im Winter soll er verkauft werden. "Es kann einen Spieler geben, der vielleicht etwas unzufriedener ist und der jetzt, wenn die Verletzten zurückkommen, sagt: Ich möchte etwas anderes machen", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem Heidenheim-Spiel und meinte damit wohl Boey. Angeblich ist Crystal Palace interessiert.
Gut für den FC Bayern: Während die drei "Winter-Neuzugänge" keine Ablöse kosten, könnte ein Winter-Abgang Geld einbringen. Aber dazu muss man auch sagen: Für Boey zahlten sie einst 30 Millionen Euro - und damit fast so viel wie für Laimer (ablösefrei), Stanisic (eigene Jugend), Ito (23,5 Millionen) und Davies (14 Millionen) zusammen. Und die Summe werden die Münchner jetzt nie im Leben wieder erwarten dürfen.
Spielplan: Die nächsten Spiele des FC Bayern
Datum Uhrzeit Begegnung Sonntag, 11. Januar 17.30 Uhr FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga) Mittwoch, 14. Januar 20.30 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga) Samstag, 17. Januar 18.30 Uhr RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)