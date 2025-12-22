Dickes Ausrufezeichen mit perfektem Timing! Vincent Kompany hat beim FC Bayern München plötzlich ein echtes Luxusproblem

Trainer Vincent Kompany bekommt dadurch ganz neue personelle Möglichkeiten, man könnte sie auch Luxusprobleme nennen. Seine Mannschaft war schließlich (weitestgehend) ohne das Trio in beeindruckender Manier durch die Hinrunde marschiert. Nach dem 4:0 gegen den 1. FC Heidenheim zum Jahresabschluss stehen wettbewerbsübergreifend: 25 Spiele, 22 Siege, zwei Remis, eine Niederlage. Wohin also in der Rückrunde mit den Dreien?

Viel wurde schon debattiert über Musialas künftige Rolle. Er muss in den Konkurrenzkampf mit Shootingstar Lennart Karl und dem wiedererstarkten Serge Gnabry um die Position hinter Mittelstürmer Harry Kane. Sie alle können theoretisch auch auf die Flügel ausweichen, wo bis dato Michael Olise und Luis Diaz gesetzt sind, überragende Werte liefern (auch gegen Heidenheim trafen beide) und als ziemlich unumstritten gelten. Fünf Kandidaten für drei Positionen.

Zumindest numerisch noch erbitterter wird der Konkurrenzkampf auf einer anderen Position - und zwar in der Außenverteidigung. Dort, wo Konrad Laimer eine überragende und Josip Stanisic eine höchst stabile Hinrunde gespielt hat. Dort, wo Sacha Boey, Raphael Guerreiro und Tom Bischof schon aushalfen - letzterer sogar sehr gefällig. Dort, wo fortan Davies und Ito (auch als Innenverteidiger einsetzbar) auf Spielzeit hoffen.