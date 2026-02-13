Geht es nach Ex-Nationaltorwart Rene Adler, dann gehört Daniel Heuer Fernandes vom HSV zu den Torhütern, über die Bundestrainer Julian Nagelsmann für seinen WM-Kader im Sommer nachdenken sollte.
Dicke Überraschung im deutschen WM-Kader? Ex-Nationalkeeper bringt Daniel Heuer Fernandes vom HSV ins Gespräch
Adler, der zwischen 2008 und 2013 zwölf Länderspiele für die DFB-Elf bestritten hatte, sagte in der Sport Bild: "Daniel Heuer Fernandes ist einer der wichtigsten Spieler beim HSV - auch für den Spielaufbau. Er war als wichtige Säule für den Aufstieg 2025 verantwortlich und hat als Torhüter im Laufe der Saison nochmals einen Schritt nach vorne gemacht. Er ist druckresistent. Er ist gut in Eins-gegen-eins-Duellen. Er ist trotz seiner Größe mutig bei Flanken."
Folgerichtig ist der 33-Jährige für Adler auch Kandidat für einen der Torhüterplätze in Nagelsmanns Aufgebot für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko: "Für die Position kommen einige infrage, ein Finn Dahmen vom FC Augsburg, ein Noah Atubolu vom SC Freiburg etwa. Oder Jonas Urbig vom FC Bayern, das sind alles junge Torhüter. Entscheidend ist die Frage der Ausrichtung von Julian Nagelsmann: Will er einen Jüngeren mitnehmen, der perspektivisch um die Nummer eins kämpft? Aber Heuer Fernandes hätte es sicher verdient."
Allerdings schränkte Adler auch ein, er "glaube nicht, dass er mitfährt".
- Getty Images Sport
Daniel Heuer Fernandes spielt seit 2019 für den HSV
Im deutschen Kasten ist nach der erneuten schweren Verletzung Marc-Andre ter Stegens Hoffenheims Oliver Baumann die Nummer eins. Dahinter sind die Positionen offen, neben den von Adler genannten Keepern macht sich auch Alexander Nübel vom VfB Stuttgart Hoffnungen auf ein WM-Ticket.
Die Chance auf eine WM-Teilnahme hätte Heuer Fernandes nicht nur mit der deutschen Nationalmannschaft. Der gebürtige Bochumer besitzt auch die portugiesische Staatsbürgerschaft und lief einst für Portugals U21 in sechs Partien auf.
Heuer Fernandes, der in der Jugend unter anderem für den BVB spielte, steht mittlerweile seit 2019 beim Hamburger SV unter Vertrag. Er war in der Vorsaison einer der Garanten für die Rückkehr in die Bundesliga und entschied vor dieser Spielzeit das Duell mit Ex-Bayern-Leihgabe Daniel Peretz für sich. Diese Entscheidung von Cheftrainer Merlin Polzin rechtfertigte der Routinier mit starken Leistungen im deutschen Oberhaus wie vor zwei Wochen beim Remis gegen den FC Bayern.
Daniel Heuer Fernandes' Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 21
- Einsatzminuten: 1920
- Gegentore: 29
- Zu-Null-Spiele: 6
- Gelbe Karten: 3