Dicke Überraschung im deutschen WM-Kader? Ex-Nationalkeeper bringt Daniel Heuer Fernandes vom HSV ins Gespräch

Adler, der zwischen 2008 und 2013 zwölf Länderspiele für die DFB-Elf bestritten hatte, sagte in der Sport Bild: "Daniel Heuer Fernandes ist einer der wichtigsten Spieler beim HSV - auch für den Spielaufbau. Er war als wichtige Säule für den Aufstieg 2025 verantwortlich und hat als Torhüter im Laufe der Saison nochmals einen Schritt nach vorne gemacht. Er ist druckresistent. Er ist gut in Eins-gegen-eins-Duellen. Er ist trotz seiner Größe mutig bei Flanken."

Folgerichtig ist der 33-Jährige für Adler auch Kandidat für einen der Torhüterplätze in Nagelsmanns Aufgebot für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko: "Für die Position kommen einige infrage, ein Finn Dahmen vom FC Augsburg, ein Noah Atubolu vom SC Freiburg etwa. Oder Jonas Urbig vom FC Bayern, das sind alles junge Torhüter. Entscheidend ist die Frage der Ausrichtung von Julian Nagelsmann: Will er einen Jüngeren mitnehmen, der perspektivisch um die Nummer eins kämpft? Aber Heuer Fernandes hätte es sicher verdient."

Allerdings schränkte Adler auch ein, er "glaube nicht, dass er mitfährt".