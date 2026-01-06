Dicke Überraschung! Ehemaliger Trainer von Manchester United heuert bei neuem Verein an

Ten Hag (55) erhält einen Vertrag bis 2028. Er hatte bei Bayer erst im vergangenen Sommer als Cheftrainer übernommen, war aber nach nur drei Pflichtspielen entlassen worden.

"Mit meiner Erfahrung in der Jugendarbeit, im Teambuilding und in der Spitzensportkultur möchte ich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern die technische Basis des FC Twente stärken", sagte er. Das Ziel sei es, dass der zweimalige niederländische Meister "sein Potenzial als regionales Aushängeschild nachhaltig ausschöpfen kann".