Dicke Überraschung am Deadline Day! DFB-Talent Brajan Gruda wechselt zurück in die Bundesliga

"Er bringt einen guten Speed mit, ist technisch versiert und kreativ, hat dazu eine starke Ballkontrolle. Mit seiner Einstellung, seinem Einsatz und seiner Physis passt er auch im Defensivverhalten zu unserem Stil. Er hat in der Premier League regelmäßig gespielt, insofern ist er fit und wird kaum Eingewöhnungszeit benötigen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Zu den Einsatzmöglichkeiten des U21-Vizeeuropameisters sagte Schäfer: "Wir sehen Brajan auf der Acht und der Zehn, wo er uns noch mehr Möglichkeiten gibt." Gruda kam für Brighton in der laufenden Saison in 20 Pflichtspielen auf drei Tore und drei Vorlagen.