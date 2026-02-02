Dicke Transfer-Überraschung bei DFB-Hoffnungsträger: Ein "Lieblingsspieler" von Thomas Müller will zur WM und dann zum FC Bayern

Auch in der aktuellen Spielzeit hat Gruda bereits einige Glanzlichter gesetzt. Beim 2:1-Sieg gegen Manchester City am dritten Spieltag etwa erzielte er kurz vor Schluss den Siegtreffer, zeigte dabei in einer einzigen Aktion all seine Qualitäten: Nach einem Zuspiel von Kaoru Mitoma nahm er schnell Tempo auf, setzte geschickt seinen Körper ein, tanzte dann sowohl seinen Gegenspieler als auch City-Keeper James Trafford aus und schob den Ball lässig ins Tor. Beim FA-Cup-Triumph gegen Manchester United war er ebenfalls der Mann des Spiels, verhalf Brighton mit einem Tor und einer Vorlage zum 2:1-Sieg.

Eine Steigerung war durchaus zu erkennen, aber es reichte offenbar nicht, um sich bei Brighton nachhaltig in der Startelf festzuspielen. Das deutete auch Hürzeler Ende Dezember an: "Wir sind mit seiner Entwicklung recht zufrieden, aber er ist noch nicht da, wo wir ihn haben wollen." Besonders in einem Punkt sieht er noch Luft nach oben: "Er muss seine Gefährlichkeit im gegnerischen Strafraum verbessern, und dabei versuchen wir ihm zu helfen."

In 20 Pflichtspielen kam er auf drei Tore und drei Torvorlagen, nur in der Hälfte der Spiele stand er in Hürzelers Startformation. Nachdem er gegen Fulham gänzlich im Kader gefehlt hatte, saß er beim jüngsten Remis gegen Everton 90 Minuten auf der Bank. Ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl für das, was nun am letzten Tag des Wintertransferfensters folgen sollte.

Denn zumindest Grudas kurzfristige Zukunft liegt nicht mehr bei Brighton, sondern bei RB Leipzig. "Unbedingt" habe er per Leihe zu den Sachsen wechseln wollen, wird Gruda in der Pressemitteilung am Montag zitiert: "RBL ist zum einen ein absoluter Topklub in Deutschland, zum anderen passt der Spielstil perfekt zu mir." Umgekehrt wird auch für Leipzig ein lange gehegter Transfer-Traum wahr, denn die Sachsen wollten Gruda bereits 2024 holen, als er sich jedoch für den Schritt in die Premier League entschied.