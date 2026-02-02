Dicke Transfer-Überraschung bei DFB-Hoffnungsträger: Ein "Lieblingsspieler" von Thomas Müller will zur WM und dann zum FC Bayern

Als Thomas Müller am 23. Oktober 2023 mit dem zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alten Brajan Gruda von Mainz 05 nach einem Bundesligaspiel das Trikot tauscht, sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Auf der einen Seite der Weltmeister vom FC Bayern. Auf der anderen ein weitgehend unbekanntes Nachwuchstalent mit gerade einmal neun Bundesligaeinsätzen.
Dennoch macht Müller nach dem Spiel den Eindruck, als sei es eher für ihn eine Ehre, das Trikot seines Gegners ergattert zu haben. "Vielen Dank für dein Trikot, Brajan Gruda – arbeite weiter hart, mein Freund", schreibt die Bayern-Legende in einem Instagram-Post, den er mit dem Hashtag "Gruda is a Baller" versieht.
Gut ein halbes Jahr später treffen sich die beiden im Trikot der deutschen Nationalmannschaft wieder: Gruda wird kurz vor der Heim-EM 2024 ebenso wie Rocco Reitz für einige Tage von der U21 als Trainingsgast zum A-Team beordert, zählt beim Testspiel gegen die Ukraine sogar zum Kader. Damals bekräftigt Müller sein Lob: "Wenn man ihn beobachtet, sieht man, dass er etwas Besonderes hat." Er habe sich schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen gedacht, dass der Linksfuß "bemerkenswert gut" sei.