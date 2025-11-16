Dicke Geldstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes? Gericht stellt offenbar Strafbefehl gegen BVB-Star Karim Adeyemi

Der Strafbefehl gegen "einen 23-jährigen Profispieler" trat bereits am 30. Oktober in Rechtskraft, wie Oberstaatsanwalt Michael Burggräf bestätigte. Als vorbestraft gelte der Täter allerdings nicht, er erhält lediglich einen Eintrag im Bundeszentralregister. Auch eine öffentliche Verhandlung bleibt ihm erspart.

Adeyemi selbst äußerte sich zu der Causa bis dato nicht. Sein Anwalt ließ in der Bild ausrichten, dass die Vorwürfe gegen seinen Mandanten mit einer bei TikTok bestellten "Mystery Box" zu tun hätten. Konkrete Details, wie der 23-Jährige in den Besitz besagter Gegenstände kam, blieben jedoch unbeantwortet.

Adeyemis Klub Borussia Dotmund erklärte auf Anfrage: "Der BVB nimmt strafrechtliche Vorwürfe stets ernst und zum Anlass, sie unter Wahrung von Verschwiegenheitspflichten mit seinen Angestellten zu erörtern."