Nach Informationen der Bild wurden beim 23-Jährigen illegalerweise ein Schlagring und ein Taser festgestellt. Die Staatsanwaltschaft habe gegen ihn daraufhin umgehend einen Strafbefehl erlassen. Die mutmaßliche Geldbuße beträgt 450.000 Euro (60 Tagessätze à 7500 Euro). Die Höhe richtete sich nach dem Nettoeinkommen des BVB-Stars.
Dicke Geldstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes? Gericht stellt offenbar Strafbefehl gegen BVB-Star Karim Adeyemi
Adeyemi trotz angeblichem Waffenbesitz nicht vorbestraft
Der Strafbefehl gegen "einen 23-jährigen Profispieler" trat bereits am 30. Oktober in Rechtskraft, wie Oberstaatsanwalt Michael Burggräf bestätigte. Als vorbestraft gelte der Täter allerdings nicht, er erhält lediglich einen Eintrag im Bundeszentralregister. Auch eine öffentliche Verhandlung bleibt ihm erspart.
Adeyemi selbst äußerte sich zu der Causa bis dato nicht. Sein Anwalt ließ in der Bild ausrichten, dass die Vorwürfe gegen seinen Mandanten mit einer bei TikTok bestellten "Mystery Box" zu tun hätten. Konkrete Details, wie der 23-Jährige in den Besitz besagter Gegenstände kam, blieben jedoch unbeantwortet.
Adeyemis Klub Borussia Dotmund erklärte auf Anfrage: "Der BVB nimmt strafrechtliche Vorwürfe stets ernst und zum Anlass, sie unter Wahrung von Verschwiegenheitspflichten mit seinen Angestellten zu erörtern."
Adeyemi am Montag zurück im DFB-Kader?
Nach deutschem Waffengesetz sind Erwerb, Besitz und Führung von Schlagringen und Tasern strafbar. Bei Verstößen drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren. Der Einsatz eines Schlagrings kann sogar mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden.
Derzeit ist Adeyemi für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz. Beim WM-Qualifikationsspiel am Freitagabend fehlte der Offensivspieler noch aufgrund einer Gelbsperre, jedoch wird eine Kader-Rückkehr für das letzte Gruppenspiel am Montagabend gegen die Slowakei erwartet.
Karim Adeyemi: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 14
- Tore: 3
- Assists: 3
- Vertrag bei Borussia Dortmund bis: 2027