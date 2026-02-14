Der deutsche Nationalspieler gewann im Dress von Newcastle United in der 4. Runde vor allem dank langer Überzahl nach Rückstand 3:1 (0:1) beim Premier-League-Rivalen Aston Villa. Woltemade stellte nach 14 Pflichtspielen ohne Tor den Endstand her (88.). Er stand wie Nationalverteidiger Malick Thiaw in der Startelf.
DFB-Star findet Antwort auf heftige Kritik: Nick Woltemade beendet seine wochenlange Negativ-Serie bei Newcastle United
Woltemade bei Newcastle in der Kritik: "Er passt nicht zum System"
Nach einem starken Start geriet der 24-Jährige immer mehr in den Fokus der Kritik und immer öfter auf die Bank. Der bekannte TV-Experte und Ex-Spieler von Manchester City Micah Richards stellte zuletzt gar Woltemades Tauglichkeit für die Magpies in Frage. "Er passt nicht zum System von Newcastle und zu der Art und Weise, wie sie spielen wollen", sagte er: "Wenn sie an Woltemade im Sturm festhalten wollen, müssen sie ihn besser ins Spiel einbinden, damit er sein Können zeigen kann!"
Newcaslte United mehr als eine Halbzeit gegen Aston Villa in Überzahl
Die Partie gegen Villa ging aus Sicht von Newcastle unglücklich los. Beim Führungstreffer des Tabellendritten aus Birmingham stand Torschütze Tammy Abraham im Abseits (14.). In der 4. Runde des englischen Pokalwettbewerbs kommt der Videobeweis allerdings noch nicht zum Einsatz.
Nach der Roten Karte gegen Aston Villas Torwart Marco Bizot in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wegen einer Notbremse knapp hinter der Mittellinie agierte der Premier-League-Zehnte aus Newcastle die komplette zweite Halbzeit mit einem Mann mehr.
In der 61. Minute hatten Woltemade und Kollegen erneut Schiri-Pech. Ein klarer Handelfmeter wurde den Gästen verweigert. Sandro Tonali gelang Sekunden später dennoch der Ausgleich (63.). Kurz darauf traf der Italiener erneut (76.), dann machte Woltemade alles klar.
Vorjahresfinalist Manchester City hat ebenfalls die nächste Runde erreicht. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich glanzlos mit 2:0 (1:0) gegen den Viertligisten Salford durch. Das Achtelfinale steht am 7. März auf dem Programm.