DFB-Star findet Antwort auf heftige Kritik: Nick Woltemade beendet seine wochenlange Negativ-Serie bei Newcastle United

Die Partie gegen Villa ging aus Sicht von Newcastle unglücklich los. Beim Führungstreffer des Tabellendritten aus Birmingham stand Torschütze Tammy Abraham im Abseits (14.). In der 4. Runde des englischen Pokalwettbewerbs kommt der Videobeweis allerdings noch nicht zum Einsatz.

Nach der Roten Karte gegen Aston Villas Torwart Marco Bizot in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wegen einer Notbremse knapp hinter der Mittellinie agierte der Premier-League-Zehnte aus Newcastle die komplette zweite Halbzeit mit einem Mann mehr.

In der 61. Minute hatten Woltemade und Kollegen erneut Schiri-Pech. Ein klarer Handelfmeter wurde den Gästen verweigert. Sandro Tonali gelang Sekunden später dennoch der Ausgleich (63.). Kurz darauf traf der Italiener erneut (76.), dann machte Woltemade alles klar.

Vorjahresfinalist Manchester City hat ebenfalls die nächste Runde erreicht. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich glanzlos mit 2:0 (1:0) gegen den Viertligisten Salford durch. Das Achtelfinale steht am 7. März auf dem Programm.