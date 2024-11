Das Achtelfinale des DFB-Pokals wurde ausgelost. Unter anderem kommt es zum Kracher zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

Der Kracher schon in der nächsten Runde: Rekordsieger Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Titelverteidiger und Meister Bayer Leverkusen. Das ergab die Ziehung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.