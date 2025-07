DFB Frauen gegen Schweden live im Free TV und im Live Stream: Wo läuft das Spiel von Deutschland?

Bei der Frauen-Europameisterschaft trifft das DFB-Team am Samstag auf Schweden. Wo das EM-Spiel im TV und Livestream läuft, verrät GOAL.

Am Samstag, den 12. Juli, kommt es am 3. Spieltag der Frauen-EM zum Duell zwischen Deutschland und Schweden. Die Partie startet um 21 Uhr im Stadion Letzigrund in Zürich.

Die DFB-Frauen sind perfekt in die EM in der Schweiz gestartet. Gegen Polen gewann Deutschland zum Auftakt der Europameisterschaft mit 2:0. Am 2. Gruppenspieltag gelang es den DFB-Frauen gegen Dänemark dann, einen 0:1-Rückstand zu drehen. Letztendlich gewann Deutschland das Vorrundenspiel mit 2:1. Einzig die Verletzung von Kapitänin Giulia Gwinn trübt den starken Turnierstart des deutschen Teams.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das EM-Spiel zwischen Schweden und Deutschland live zeigt.