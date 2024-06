Einzug ins EM-Achtelfinale schon sicher! Deutschland schlägt Ungarn dank Toren von Jamal Musiala und Ilkay Gündogan

Schon nach dem zweiten Spiel hat Deutschland den Einzug ins EM-Achtelfinale sicher. Auch gegen Ungarn gab es einen Sieg.

Das zweite Spiel, der zweite Festtag - und der Einzug ins Achtelfinale ist bereits sicher. Eine entschlossene deutsche Nationalmannschaft hat nach einem phasenweise hitzigen und lange umkämpften 2:0 (1:0) gegen erwartet giftige Ungarn ihr Minimalziel bei der Heim-EM vorzeitig erreicht. Im letzten Gruppenspiel am Sonntag gegen die Schweiz in Frankfurt bleibt nur noch zu klären, ob die DFB-Elf als Gruppensieger in die K.o.-Runde einzieht. Die Fans sangen derweil schon: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin."