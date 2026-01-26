Wie die tz berichtet, hat sich der 20-Jährige dazu entschieden, auf Nationalmannschaftsebene das österreichische Trikot zu tragen. Damit geht der DFB, für den Wanner bis dato in zahlreichen Jugendmannschaften aufgelaufen war, leer aus.
Deutschland oder Österreich? Ex-Bayern-Talent Paul Wanner trifft angeblich Zukunfts-Entscheidung in der Nationalmannschaft
Wanner kam als Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin im österreichischen Dornbirn zur Welt und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft. Von der U17 bis zur U21 durchlief er sämtliche Nachwuchsgänge beim DFB, insgesamt stand er 27-mal für eine U-Mannschaft Deutschlands auf dem Rasen.
Vor rund anderthalb Jahren, nachdem der Offensivspieler seine ersten Bundesliga-Einsätze im Trikot des 1. FC Heidenheim absolviert hatte, war erstmals eine Debatte über die Nationalmannschafts-Entscheidung Wanners entbrannt.
Damals betonte der 20-Jährige, sich Zeit lassen und nichts überstürzen zu wollen: "Die Entscheidung muss ich selbst treffen. Die kommt vom Herzen und dann ist es in erster Linie egal, welche Spieler da spielen, sondern ich muss es fühlen, für das Land zu spielen. Und da will ich noch ein bisschen warten und mich erst entscheiden, wenn der richtige Zeitpunkt da ist", erklärte er.
Wanner gelingt Durchbruch beim FC Bayern München nicht
Wanner stammt aus der Jugend des FC Bayern München, konnte sich bei den Profis jedoch nicht nachhaltig festspielen. Nach einer einjährigen Leihe nach Heidenheim wurde er im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro Ablöse an die PSV Eindhoven verkauft, wo er zuletzt immer besser in Fahrt kam. Der FCB soll sich ein Rückkaufrecht gesichert haben.
Mit seinem Verbandswechsel peilt Wanner aller Voraussicht nach eine Teilnahme an der WM 2026 an - Österreich trifft dort in der Gruppenphase auf Argentinien, Algerien und Jordanien.
Vor allem Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hatte sich in der Vergangenheit darum bemüht, den 20-Jährigen für die Alpenrepublik zu gewinnen. "Ich bin regelmäßig im Austausch mit Paul. Er hat mir gesagt: Er kann und will diese Entscheidung jetzt noch nicht treffen, und das ist auch vollkommen okay für mich. Am Ende ist es eine Frage, wo er für die nächsten Turniere größere Chancen sieht, regelmäßig zum Einsatz zu kommen", erklärte Rangnick im Herbst 2024.
Paul Wanner: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 18
- Tore: 3
- Vorlagen: 0
- Spielminuten: 1.070