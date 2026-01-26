Deutschland oder Österreich? Ex-Bayern-Talent Paul Wanner trifft angeblich Zukunfts-Entscheidung in der Nationalmannschaft

Wanner kam als Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin im österreichischen Dornbirn zur Welt und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft. Von der U17 bis zur U21 durchlief er sämtliche Nachwuchsgänge beim DFB, insgesamt stand er 27-mal für eine U-Mannschaft Deutschlands auf dem Rasen.

Vor rund anderthalb Jahren, nachdem der Offensivspieler seine ersten Bundesliga-Einsätze im Trikot des 1. FC Heidenheim absolviert hatte, war erstmals eine Debatte über die Nationalmannschafts-Entscheidung Wanners entbrannt.

Damals betonte der 20-Jährige, sich Zeit lassen und nichts überstürzen zu wollen: "Die Entscheidung muss ich selbst treffen. Die kommt vom Herzen und dann ist es in erster Linie egal, welche Spieler da spielen, sondern ich muss es fühlen, für das Land zu spielen. Und da will ich noch ein bisschen warten und mich erst entscheiden, wenn der richtige Zeitpunkt da ist", erklärte er.