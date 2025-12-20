Deutscher Doppelpack: Milan interessiert sich nach Niclas Füllkrug offenbar auch für BVB-Star

Bei Füllkrug (32), der bei West Ham kaum zum Einsatz kommt und seine WM-Chancen wahren will, soll laut Gazzetta bereits am Montag ein Leihgeschäft finalisiert werden. Der Ex-Bremer und - Dortmunder, der auch beim VfL Wolfsburg gehandelt worden war, soll den verletzten Mexikaner Santiago Gimenez ersetzen.

Mit routinierten deutschen Stürmern hat Milan sehr gute Erfahrungen gemacht: 1998 wechselte Oliver Bierhoff als 30-Jähriger zu den Rossoneri und schoss in 91 Ligaspielen 36 Tore.