FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
SID

Deutscher Doppelpack: Milan interessiert sich nach Niclas Füllkrug offenbar auch für BVB-Star

Mit erfahrenen deutschen Spielern wollen die Rossoneri wohl die Rückrunde angehen. Nun rückt auch ein Abwehrspieler in den Fokus.

Niclas und Niklas: Die AC Mailand bemüht sich laut Gazzetta dello Sport um deutsche Nationalspieler im Doppelpack. Während die Verhandlungen mit West Ham United über eine Ausleihe von Stürmer Niclas Füllkrug weit fortgeschritten sein sollen, habe Milan auch Interesse an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Verteidiger Niklas Süle.

  • Niklas SüleGetty Images

    Niklas Süle: Premiere über 90 Minuten gegen Gladbach

    Der 30-Jährige hatte am Freitag beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach erst sein drittes Saisonspiel für den BVB bestritten und kam erstmals über 90 Minuten zum Einsatz. Knackpunkt bei den Bemühungen um Süle, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, soll allerdings dessen hohes Gehalt sein.

    • Werbung
  • West Ham United FC v Everton FC: Premier League Summer SeriesGetty Images Sport

    Milan will Niclas Füllkrug angeblich als Ersatz für Santiago Gimenez

    Bei Füllkrug (32), der bei West Ham kaum zum Einsatz kommt und seine WM-Chancen wahren will, soll laut Gazzetta bereits am Montag ein Leihgeschäft finalisiert werden. Der Ex-Bremer und - Dortmunder, der auch beim VfL Wolfsburg gehandelt worden war, soll den verletzten Mexikaner Santiago Gimenez ersetzen.

    Mit routinierten deutschen Stürmern hat Milan sehr gute Erfahrungen gemacht: 1998 wechselte Oliver Bierhoff als 30-Jähriger zu den Rossoneri und schoss in 91 Ligaspielen 36 Tore.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0