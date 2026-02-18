Deutliche Vorwürfe gegen den BVB! Ansage von Atalanta-Trainer lässt Niko Kovac verdutzt zurück

Etwas später auf der Pressekonferenz erklärte Palladino seine genervte Reaktion in Richtung Kovac dann. "Ich mag keine Proteste, sie haben sich über jede Kleinigkeit an der Seitenlinie beschwert", monierte der 41-Jährige, dass die Dortmunder seiner Meinung nach zu vehement auf Schiedsrichter Serdar Gözübüyük einwirkten. "Ich versuche, die Schiedsrichter ihre Arbeit machen zu lassen, egal ob gut oder schlecht", führte Palladino aus. Daher habe er Kovac "nur gesagt, dass er die Schiedsrichter einfach machen lassen soll."

Kovac wurde indes schon im TV-Interview bei Prime auf die Szene mit Palladino angesprochen. "Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Er war irgendwie sauer", meinte der Kroate. "Ich habe ihn nicht verstanden, weil er es auf Italienisch gesagt hat. Ich weiß nicht, wo das Problem lag." Er vermutete zunächst, dass Dortmund nach dem Geschmack Atalantas "zu viel auf Zeit gespielt" habe, "was nicht der Fall war. In der ersten Halbzeit, denke ich mir, waren es eher die Italiener."