Die Leihe von Victor Osimhen bei Galatasaray läuft aus. Doch bei den Istanbulern gibt man den Stürmer offenbar noch lange nicht auf.

Wie zuletzt berichtet, arbeitet der saudi-arabische Erstligist Al-Hilal offenbar an einer Verpflichtung von Stürmerstar Victor Osimhen, der in der abgelaufenen Saison von der SSC Neapel an den türkischen Meister Galatasaray verliehen. Doch in Istanbul gibt man sich wohl noch nicht geschlagen, was eine Zukunft des Nigerianers am Bosporus angeht.