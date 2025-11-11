"Deswegen ist man doch kein schlechterer Spieler": Julian Nagelsmann wegen Leroy Sane in der Kritik

Auf eine ähnliche Ebene hob Matthäus das Thema. "Als Trainer muss ich dem Spieler das Vertrauen geben", schrieb er: "Nur weil man in die Türkei wechselt, ist man doch kein schlechterer Spieler. (...) Sane musste sich in Istanbul erst einmal eingewöhnen, wie auch Florian Wirtz in Liverpool. Warum sollte man einem Wirtz Zeit geben und einem Sane nicht?"

Matthäus bekannte aber, dass Sané weiterhin schwankende Leistungen zeige. Wie Nagelsmann "nach der Liga" zu urteilen, sei dennoch falsch. "Sonst müsste - provokativ gesagt - jeder, der in der Premier League spielt, einen Stammplatz in der Nationalmannschaft haben." Die türkische Süper Lig sei "stärker, als viele meinen, Galatasaray hat in dieser Saison mindestens acht Champions-League-Spiele auf höchstem Niveau, sie haben Liverpool und Ajax geschlagen".