"Deshalb haben sie mich nicht geholt": FC Barcelona soll Spieler nicht verpflichtet haben, weil er zu hässlich war

Onopko schilderte: "Ich habe erst kürzlich erfahren, dass Barcelona mich verpflichten wollte. Aber Cruyff oder einer seiner Assistenten meinte, ich sei hässlich, und deshalb haben sie mich nicht geholt."

Statt im Trikot der Katalanen spielte der Verteidiger von 1996 bis 2002 in Spanien für Real Oviedo - und durfte dort eine besondere Genugtuung erleben. Am 27. Mai 2001 gewann Oviedo ausgerechnet im Camp Nou.

Ein Erfolg, der für Onopko auch wegen des inzwischen verstorbenen Trainers Radomir Antic unvergessen blieb. Über den Serben sagte er anerkennend: "Antic zahlte unsere Siegprämie aus eigener Tasche. Er hatte es vor dem Spiel versprochen und hielt sein Versprechen."