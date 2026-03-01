Der Zeitpunkt könnte für beide Seiten schlimmer kaum sein! BVB verkündet Horror-Diagnose bei Emre Can

"Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Bereits kurz nach Spielende hatte Trainer Niko Kovac große Bedenken geäußert, dass es Can im Zweikampf kurz vor der Pause mit Konrad Laimer schlimmer erwischt haben könnte.

"Es ist bitter. Er hat noch weitergemacht und die zweite Aktion hat ihm den Rest gegeben - leider", sagte Kovac nach dem Abpfiff und äußerte schon da den Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Nach ersten Tests der Teamärzte sehe es "ein bisschen danach aus", sagte er. Can habe "auch was gehört" und konnte zudem das Dortmunder Westfalenstadion nur auf Krücken verlassen.

Can war an der Torauslinie in der 38. Minute mit dem rechten Knie übel weggeknickt, als er den Ball vor Laimer an der Torauslinie des BVB abschirmen wollte. Nach langer Behandlungspause machte der Kapitän noch einmal weiter, musste aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann doch vom Feld. Für ihn kam Atalanta-Pechvogel Ramy Bensebaini ins Spiel.