Der Wettstreit um Robert Lewandowski spitzt sich zu, da Atlético einer von vier Vereinen ist, die Angebote für den Star von Barcelona abgegeben haben.

Der Wettlauf um die Dienste eines der erfolgreichsten Torjäger Europas ist offiziell eröffnet. Da Lewandowskis aktueller Vertrag bei Barcelona am 30. Juni ausläuft, positionieren sich Vereine aus aller Welt, um den erfahrenen Stürmer ablösefrei zu verpflichten. Laut Mundo Deportivo hat der 37-Jährige fünf ernsthafte Angebote erhalten, um seine Karriere außerhalb Kataloniens fortzusetzen.

Zu den interessantesten Interessenten gehört der La-Liga-Rivale Atlético Madrid. Die Mannschaft von Diego Simeone hat eine lange Tradition darin, ehemalige Stürmer von Barcelona wieder aufzubauen, nachdem sie zuvor bereits mit David Villa, Luis Suárez und Memphis Depay Erfolge gefeiert hat. Die Aussicht, in Spanien zu bleiben und auf höchstem Niveau zu spielen, könnte Lewandowski reizen, sollte er gezwungen sein, den FC Barcelona zu verlassen.

Atleti ist jedoch nicht allein. Auch der italienische Spitzenklub AC Mailand hat sein Interesse bekundet und möchte seine Reihen mit einem erfahrenen Stürmer verstärken. Weiter entfernt beobachtet der türkische Spitzenklub Fenerbahçe die Situation aufmerksam, während die saudische Pro League für den Stürmer eine lukrative Option bleibt, um seine Karriere mit einem hohen Gehalt ausklingen zu lassen.