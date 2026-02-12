AFP
Der Wettstreit um Robert Lewandowski spitzt sich zu, da Atlético einer von vier Vereinen ist, die Angebote für den Star von Barcelona abgegeben haben.
Europäische Giganten und MLS-Klubs umwerben
Der Wettlauf um die Dienste eines der erfolgreichsten Torjäger Europas ist offiziell eröffnet. Da Lewandowskis aktueller Vertrag bei Barcelona am 30. Juni ausläuft, positionieren sich Vereine aus aller Welt, um den erfahrenen Stürmer ablösefrei zu verpflichten. Laut Mundo Deportivo hat der 37-Jährige fünf ernsthafte Angebote erhalten, um seine Karriere außerhalb Kataloniens fortzusetzen.
Zu den interessantesten Interessenten gehört der La-Liga-Rivale Atlético Madrid. Die Mannschaft von Diego Simeone hat eine lange Tradition darin, ehemalige Stürmer von Barcelona wieder aufzubauen, nachdem sie zuvor bereits mit David Villa, Luis Suárez und Memphis Depay Erfolge gefeiert hat. Die Aussicht, in Spanien zu bleiben und auf höchstem Niveau zu spielen, könnte Lewandowski reizen, sollte er gezwungen sein, den FC Barcelona zu verlassen.
Atleti ist jedoch nicht allein. Auch der italienische Spitzenklub AC Mailand hat sein Interesse bekundet und möchte seine Reihen mit einem erfahrenen Stürmer verstärken. Weiter entfernt beobachtet der türkische Spitzenklub Fenerbahçe die Situation aufmerksam, während die saudische Pro League für den Stürmer eine lukrative Option bleibt, um seine Karriere mit einem hohen Gehalt ausklingen zu lassen.
Die Präsidentschaftswahlen sind entscheidend für die Zukunft
Trotz des großen Interesses von außen hat Lewandowski es nicht eilig, seine Koffer zu packen. Der Bericht deutet darauf hin, dass der polnische Nationalmannschaftskapitän einen klaren Zeitplan für seine Entscheidungsfindung festgelegt hat und bis April keine Vorverträge abschließen wird.
Der Hauptgrund für diese Verzögerung ist die politische Lage in Barcelona. Der Verein plant für den 15. März Präsidentschaftswahlen. Lewandowski möchte das Ergebnis dieser Wahl abwarten, um die Ausrichtung des Vereins zu verstehen und vor allem, um zu erfahren, ob der neue Vorstand ihn als Teil seiner Pläne für die Saison 2026/27 sieht.
Bis die neue Führung steht und ein sportliches Projekt definiert ist, bleibt Lewandowskis Lager in einer Warteschleife. Er möchte direkt vom neuen Präsidenten erfahren, welche Rolle er im Team spielen wird, bevor er die zahlreichen Angebote aus dem Ausland in Betracht zieht.
Familiäre Stabilität hat Vorrang vor finanziellem Gewinn
Lewandowski, der im August 38 Jahre alt wird, hat seine Prioritäten geändert. Obwohl die Angebote aus Saudi-Arabien zweifellos finanziell am lukrativsten wären, deuten Berichte darauf hin, dass Geld für den ehemaligen Bayern-München-Spieler nicht mehr die wichtigste Motivation ist.
Seine Hauptpriorität bleibt es, in Barcelona zu bleiben. Lewandowski und seine Familie haben sich in Castelldefels, einer Küstenstadt vor den Toren Barcelonas, sehr gut eingelebt und zögern, ihr Leben zu verändern, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Der Lebensstil, das Klima und die Stabilität für seine Kinder sind wichtige Faktoren, die für eine Vertragsverlängerung sprechen.
Darüber hinaus ist bekannt, dass Lewandowski bereit wäre, eine Gehaltskürzung zu akzeptieren, um seinen Aufenthalt im Camp Nou zu verlängern. Er ist sich der ständigen finanziellen Gratwanderung des Vereins bewusst und bereit, seine Bedingungen an die Gehaltsstruktur anzupassen, vorausgesetzt, der neue Vorstand bietet ihm einen Vertrag an, der seinem Status und seinem Beitrag zum Team gerecht wird.
Chicago Fire entwickelt sich zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten
Sollte eine Vertragsverlängerung mit Barcelona nicht zustande kommen, scheint die MLS die aussichtsreichste Alternative zu sein, wobei Chicago Fire als sehr realistische Möglichkeit ins Gespräch gebracht wird. Diese Gerüchte werden durch die Nachricht angeheizt, dass Lewandowskis Frau Anna kürzlich Chicago besucht hat. Obwohl die Reise offiziell geschäftlichen Zwecken im Zusammenhang mit ihrer persönlichen Marke diente, war sie auch eine Erkundungsmission, um zu beurteilen, ob die Stadt ein geeignetes Umfeld für das Leben der Familie wäre.
Vorerst liegt der Ball bei Barcelona. Lewandowski möchte bleiben, aber mit Atlético, Milan und Chicago Fire im Hinterkopf mangelt es ihm nicht an Auswegen, sollte die neue Vereinsführung beschließen, ohne ihn in die Zukunft zu blicken. Die nächsten zwei Monate werden entscheidend dafür sein, wo einer der besten Torjäger seiner Generation seine letzten Spielzeiten bestreiten wird.
