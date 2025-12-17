Der Weltmeister kassiert 17 Millionen US-Dollar mehr als der Zweite! Rekordprämien bei der WM 2026

"Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird auch in Bezug auf ihren finanziellen Beitrag für die globale Fußballgemeinschaft bahnbrechend sein", sagte Präsident Gianni Infantino. Laut FIFA beträgt die Steigerung des Beitrags im Vergleich zur WM 2022 in Katar 50 Prozent.

Dem Sieger winkt ein Preisgeld in Höhe von 50 Millionen US-Dollar, der Zweite erhält 33 Millionen. An den Drittplatzierten gehen 29 Millionen, der Vierte darf sich über 27 Millionen freuen.