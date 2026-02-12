Der von Real Madrid ausgeliehene Endrick erfährt nach seiner roten Karte für Lyon gegen Nantes das Ausmaß seiner Sperre.

Der Stürmer von Lyon, Endrick, ist einer langen Sperre entgangen, nachdem die Disziplinarbehörde der Ligue 1 beschlossen hatte, bei seiner Roten Karte gegen Nantes Nachsicht zu üben. Der brasilianische Nationalspieler, der derzeit von Real Madrid ausgeliehen ist, drohte eine Sperre von drei Spielen, nachdem er in der zweiten Halbzeit des 1:0-Sieges von Lyon vom Schiedsrichter mit einer direkten Roten Karte vom Platz gestellt worden war.

Nach einer Sitzung der Disziplinarkommission der LFP am Mittwoch wurde jedoch beschlossen, die rote Karte aufzuheben. Nach Sichtung der Spielaufzeichnung und unter Berücksichtigung des Berichts des Schiedsrichters nach dem Spiel, in dem eine Neuklassifizierung des Vorfalls befürwortet wurde, stufte die Kommission die Strafe auf eine zweite gelbe Karte herab.

Infolgedessen muss Endrick nun eine obligatorische Sperre von einem Spiel absitzen und nicht die für gewalttätiges Verhalten vorgesehene längere Sperre.

„Nach Sichtung der Bilder und Lektüre des Schiedsrichterberichts, in dem die Rücknahme der roten Karte vorgeschlagen wurde, hat die Disziplinarkommission beschlossen, die rote Karte zurückzunehmen und durch eine zweite gelbe Karte zu ersetzen, was zu einem Ausschluss führt“, heißt es in einer Erklärung der LFP.

„Daher verhängt die Kommission eine Sperre für ein Spiel.“