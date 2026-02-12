AFP
Der von Real Madrid ausgeliehene Endrick erfährt nach seiner roten Karte für Lyon gegen Nantes das Ausmaß seiner Sperre.
LFP reduziert rote Karte auf Sperre für ein Spiel
Der Stürmer von Lyon, Endrick, ist einer langen Sperre entgangen, nachdem die Disziplinarbehörde der Ligue 1 beschlossen hatte, bei seiner Roten Karte gegen Nantes Nachsicht zu üben. Der brasilianische Nationalspieler, der derzeit von Real Madrid ausgeliehen ist, drohte eine Sperre von drei Spielen, nachdem er in der zweiten Halbzeit des 1:0-Sieges von Lyon vom Schiedsrichter mit einer direkten Roten Karte vom Platz gestellt worden war.
Nach einer Sitzung der Disziplinarkommission der LFP am Mittwoch wurde jedoch beschlossen, die rote Karte aufzuheben. Nach Sichtung der Spielaufzeichnung und unter Berücksichtigung des Berichts des Schiedsrichters nach dem Spiel, in dem eine Neuklassifizierung des Vorfalls befürwortet wurde, stufte die Kommission die Strafe auf eine zweite gelbe Karte herab.
Infolgedessen muss Endrick nun eine obligatorische Sperre von einem Spiel absitzen und nicht die für gewalttätiges Verhalten vorgesehene längere Sperre.
„Nach Sichtung der Bilder und Lektüre des Schiedsrichterberichts, in dem die Rücknahme der roten Karte vorgeschlagen wurde, hat die Disziplinarkommission beschlossen, die rote Karte zurückzunehmen und durch eine zweite gelbe Karte zu ersetzen, was zu einem Ausschluss führt“, heißt es in einer Erklärung der LFP.
„Daher verhängt die Kommission eine Sperre für ein Spiel.“
Flashpoint während nervösem Sieg von Nantes
Der Vorfall ereignete sich in der 61. Minute einer hart umkämpften Partie im Groupama Stadium. Lyon führte knapp mit 1:0, als die Frustrationen hochkochten, als Endrick mit dem Nantes-Mittelfeldspieler Dehmaine Tabibou aneinandergeriet. In einem Moment der Verärgerung schien der 19-Jährige seinem Gegner einen Tritt zu versetzen, während der Ball nicht im Spiel war, woraufhin der Schiedsrichter sofort die rote Karte zückte.
Zu diesem Zeitpunkt schien der Platzverweis Lyon teuer zu kommen, da sie die letzten 30 Minuten des Spiels mit nur 10 Mann bestreiten mussten. Trainer Paulo Fonseca war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und sagte anschließend: „Für mich war das sehr hart, sehr hart. Vor dem Vorfall gab es ein sehr klares Foul. Der Spieler von Nantes hatte nicht die Absicht, den Ball zu spielen, er wollte Endrick blockieren.“
Zum Glück für die Gastgeber gelang es ihnen, sich zusammenzureißen und ihren Vorsprung zu halten, um durch den Treffer von Pavel Sulc in der ersten Halbzeit den 12. Sieg in Folge in allen Wettbewerben zu sichern.
Brasilianischer Teenager passt sich den Anforderungen der Ligue 1 an
Endricks Wechsel nach Lyon sollte ihm die Spielzeit verschaffen, die ihm im Santiago Bernabeu verwehrt blieb. Da Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Rodrygo die Stürmerpositionen in der spanischen Hauptstadt dominierten, konnte sich der Youngster unter Xabi Alonso nicht in die Mannschaft spielen und kam nach seiner Rückkehr aus der Verletzungspause nur zu zwei Einsätzen unter dem Trainer. Kurz bevor Alonso entlassen wurde, genehmigte Madrid den Leihvertrag im Januar, um sicherzustellen, dass sich ihr Wunderkind in einer wettbewerbsintensiven europäischen Liga weiterentwickeln konnte, und um die Chancen des Spielers zu erhöhen, in Carlo Ancelottis brasilianischen Kader für die Weltmeisterschaft aufgenommen zu werden.
Seit seiner Ankunft in Frankreich hat Endrick immer wieder seine Brillanz unter Beweis gestellt, die Madrid davon überzeugt hatte, ihn zu verpflichten. Er erzielte fünf Tore in sechs Spielen und verbuchte eine Vorlage, während Lyon die Tabelle der Europa League anführte und auf den dritten Platz in der Ligue 1 kletterte.
Rückgabetermin für Straßburg-Kampf festgelegt
Die unmittelbare Folge der Entscheidung der LFP ist, dass Endrick beim nächsten Ligue-1-Spiel von Lyon nicht dabei sein wird. Er wird beim mit Spannung erwarteten Duell gegen Nizza, einem Spiel, das im Kampf um die europäischen Qualifikationsplätze von großer Bedeutung ist, pausieren müssen.
Die reduzierte Strafe bedeutet jedoch, dass er fast unmittelbar danach wieder zur Auswahl steht. Endrick kann in der folgenden Woche gegen Straßburg wieder in den Kader zurückkehren.
Für Lyon ist es eine Erleichterung, ihren dynamischen Stürmer so schnell wieder zurück zu haben. Da sie in der Tabelle aufsteigen und die Saison stark beenden wollen, brauchen sie einen fokussierten, disziplinierten Endrick, der auf Hochtouren läuft. Die Strafmilderung gibt ihm die Chance, schnell Wiedergutmachung zu leisten, anstatt einen Monat lang auf der Ersatzbank zu schmoren.
