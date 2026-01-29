Der Vergleich mit Thomas Müller hinkt gewaltig! Leon Goretzkas Zeit beim FC Bayern dürfte bald vorüber sein

Dass sich Goretzka ob seiner Situation auch mit Blick auf die WM im kommenden Sommer Gedanken über seine Zukunft macht und diese öffentlich äußert, ist absolut legitim. Weniger legitim ist dagegen, dieses Interview derart kurz vor einem Spiel erscheinen zu lassen. Zwangsläufig sorgte das für generelle Unruhe rund um den Klub und konkret in der Spielvorbereitung. Mit dieser Aktion stellte Goretzka seine persönlichen Interessen über die der Mannschaft.

Dabei galt es in Eindhoven einerseits, eine Reaktion auf die erste Ligapleite gegen den FC Augsburg zu zeigen. Und andererseits, Tabellenplatz zwei zu sichern, der bis inklusive eines möglichen Halbfinals Heimrecht in jedem Rückspiel garantiert. Mit dem hart umkämpften 2:1-Sieg gelang letztlich beides, rückte aufgrund des Interviews aber in den Hintergrund.

Ob Goretzka in den K.o.-Spielen im Frühling noch mit dabei ist, erscheint nun völlig offen. Ausgeschlossen erscheint derweil, dass es doch noch zu einer (schon vorher höchst unwahrscheinlichen) Verlängerung kommt. Mit diesem Interview ist Goretzkas Ende beim FC Bayern praktisch besiegelt, obwohl er sich darin kurioserweise gleichzeitig noch "ehrliche" und "vertrauliche" Gespräche mit dem Klub wünscht. Bezüglich seiner verbliebenen Zeit in München meinte Goretzka zudem, dass er "enttäuscht wäre, wenn es bei mir so laufen würde wie bei Thomas Müller".