Als Gruppensieger qualifizierte sich Marokkos Nationalmannschaft souverän für das Achtelfinale des Afrika-Cups im eigenen Land, dort geht es am Sonntag gegen Tansania. Adam Aznou erlebt den Erfolgslauf seiner Landsleute aus dem kalten England, wo er im Sommer hingewechselt war, um seine Chancen auf eine Teilnahme an eben jenem Afrika-Cup sowie der WM zu erhöhen. Aznou erhoffte sich beim FC Everton mehr Spielpraxis als beim FC Bayern, neun Millionen Euro Ablöse überwiesen die Toffees.
Der Vergleich mit einer Klublegende hinkt: Adam Aznou kommt nach seinem Abschied vom FC Bayern überhaupt nicht in die Gänge
Zwischenfazit: Sein Plan ist spektakulär gescheitert. Tatsächlich absolvierte Aznou bis dato keine einzige Sekunde für Evertons Profis. Selbst als der nominelle Linksverteidiger Vitaliy Mykolenko zwischenzeitlich verletzt fehlte, bekam er keine Chance.
Stattdessen setzte Trainer David Moyes links hinten auf die Mittelfeldspieler James Garner und Carlos Alcaraz. Dreimal spielte Aznou immerhin für die hauseigene U21, alle drei Spiele gingen verloren.
Everton-Trainer Moyes vergleicht Aznou mit Klubikone Baines
Als Begründung für Aznous Reservistenrolle führte Moyes wiederholt dessen vermeintlich fehlende Robustheit an. "Physisch muss er sich noch entwickeln", sagte Moyes beispielsweise Ende November und zog diesbezüglich einen Vergleich zu Klubikone Leighton Baines, mittlerweile Moyes' Co-Trainer. "Als Leighton einst von Wigan kam, war er physisch auch noch nicht auf der Höhe. Aber er entwickelte sich dennoch zu einem überragenden Linksverteidiger. Hoffentlich geht Adam den gleichen Weg."
Ein bisschen hinkt der Vergleich: Baines war bei seiner Ankunft bei Everton 2007 einerseits schon 22 Jahre alt und absolvierte in seiner ersten Saison andererseits 29 Einsätze. Bei seinem Karriereende 2020 standen 420 Einsätze. Dass Aznou einen ähnlichen Werdegang wie Baines hinlegt, erscheint höchst unwahrscheinlich.
Englischen Medienberichten zufolge wollen die Toffees Aznou im Winter verleihen, als mögliche Abnehmer werden unter anderem Leicester City und Ajax Amsterdam gehandelt. Womöglich bietet sich Aznou im Sommer eine neue Chance bei Everton. Dann läuft der Vertrag von Stamm-Linksverteidiger Mykolenko aus, seine Zukunft ist ungewiss. Aznou selbst dürfte einem schnellen Leih-Abschied in diesem Winter gegenüber nicht abgeneigt sein, wartet im Sommer schließlich sein zweites großes Ziel: die WM in Nordamerika.
Beim FC Bayern spielen sich einige Talente in den Vordergrund
Seine letzte Nominierung für Marokkos Nationalmannschaft liegt mittlerweile aber schon über ein Jahr zurück. Debütiert hatte der damals 18-jährige Aznou im September 2024. Dieser persönliche Meilenstein schürte Hoffnungen auf einen rasanten Durchbruch, sein Selbstvertrauen wuchs an. Vincent Kompany gab ihm beim FC Bayern aber nur 17 Einsatzminuten. Also ließ er sich im Winter an den spanischen Erstligisten Real Valladolid verleihen, wo er tatsächlich viel Spielpraxis sammelte.
Dergleichen verlangte Aznou anschließend auch beim FC Bayern - und zwar öffentlichkeitswirksam während der Klub-WM. In den USA kam Aznou aber nur acht Minuten zum Einsatz. Daraufhin drängte er auf einen Wechsel. Widerwillig verkaufte ihn der FC Bayern letztlich für neun Millionen Euro an Everton. Dem Vernehmen nach sicherten sich die Münchner immerhin ein Matching Right bei einem künftigen Transfer. Heißt: Sofern Everton ein Angebot für Aznou akzeptiert, muss der FC Bayern darüber informiert werden und kann den Spieler für die gebotene Summe zurückholen.
"Wir bedauern, dass es mit Adam keinen weiteren gemeinsamen Weg geben konnte", sagte Sportvorstand Max Eberl zum Abschied und versicherte: "Wir haben die Zielsetzung, künftig noch mehr auf unsere Talente zu setzen." Auf Eberls Worte folgten Kompanys Taten: Der erst 17-jährige Lennart Karl spielte sich seitdem in die erweiterte Startelf. Mit Wisdom Mike (17), David Santos Daiber (18) und Cassiano Kiala (16) debütieren noch drei weitere Talente.
Anfang der Hinrunde hätte sich beim FC Bayern auch Aznou eine große Chance geboten. Mit Alphonso Davies, Hiroki Ito, Josip Stanisic und Raphael Guerreiro fehlten damals vier mögliche Linksverteidiger verletzt - Konrad Laimer und Tom Bischof mussten auf der für sie ungewohnten Position aushelfen.
Adam Aznous Stationen im Erwachsenen-Fußball
Zeitraum Klub Spiele 2024 bis 2025 FC Bayern 4 2025 Real Valladolid (Leihe) 13 seit 2025 FC Everton 0