Der Vergleich mit einer Klublegende hinkt: Adam Aznou kommt nach seinem Abschied vom FC Bayern überhaupt nicht in die Gänge

Seine letzte Nominierung für Marokkos Nationalmannschaft liegt mittlerweile aber schon über ein Jahr zurück. Debütiert hatte der damals 18-jährige Aznou im September 2024. Dieser persönliche Meilenstein schürte Hoffnungen auf einen rasanten Durchbruch, sein Selbstvertrauen wuchs an. Vincent Kompany gab ihm beim FC Bayern aber nur 17 Einsatzminuten. Also ließ er sich im Winter an den spanischen Erstligisten Real Valladolid verleihen, wo er tatsächlich viel Spielpraxis sammelte.

Dergleichen verlangte Aznou anschließend auch beim FC Bayern - und zwar öffentlichkeitswirksam während der Klub-WM. In den USA kam Aznou aber nur acht Minuten zum Einsatz. Daraufhin drängte er auf einen Wechsel. Widerwillig verkaufte ihn der FC Bayern letztlich für neun Millionen Euro an Everton. Dem Vernehmen nach sicherten sich die Münchner immerhin ein Matching Right bei einem künftigen Transfer. Heißt: Sofern Everton ein Angebot für Aznou akzeptiert, muss der FC Bayern darüber informiert werden und kann den Spieler für die gebotene Summe zurückholen.

"Wir bedauern, dass es mit Adam keinen weiteren gemeinsamen Weg geben konnte", sagte Sportvorstand Max Eberl zum Abschied und versicherte: "Wir haben die Zielsetzung, künftig noch mehr auf unsere Talente zu setzen." Auf Eberls Worte folgten Kompanys Taten: Der erst 17-jährige Lennart Karl spielte sich seitdem in die erweiterte Startelf. Mit Wisdom Mike (17), David Santos Daiber (18) und Cassiano Kiala (16) debütieren noch drei weitere Talente.

Anfang der Hinrunde hätte sich beim FC Bayern auch Aznou eine große Chance geboten. Mit Alphonso Davies, Hiroki Ito, Josip Stanisic und Raphael Guerreiro fehlten damals vier mögliche Linksverteidiger verletzt - Konrad Laimer und Tom Bischof mussten auf der für sie ungewohnten Position aushelfen.