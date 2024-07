Im Winter noch Hoffnungsträger, mittlerweile in Vergessenheit geraten: Bryan Zaragoza befindet sich beim FC Bayern in einer schwierigen Situation.

Bryan Zaragoza kann man beim FC Bayern München aktuell leicht übersehen - und das liegt nicht nur an seiner Körpergröße von lediglich 1,64 Metern. Bei all dem Trubel um die Transferoffensive sowie Forderungen von Patron Uli Hoeneß nach Verkäufen ist der 17 Millionen Euro teure Winter-Neuzugang vom FC Granada etwas in Vergessenheit geraten.