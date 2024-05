Die unbesiegte Meisterschaft der Gunners aus der Saison 03/04 ist bis heute eine Legende. Doch an "The Invincibles" verdient jetzt auch Jens Lehmann.

Jens Lehmann hat dem FC Arsenal die Markenrechte an "The Invincibles" weggeschnappt. Das verriet der frühere Gunners-Keeper der Daily Mail. Der 54-Jährige will nun seine ehemaligen Teamkollegen mit ins Boot holen - und für den Klub stehen nun womöglich Änderungen ins Haus.