Nottingham hätte im Kellerduell mit Everton gerne drei Strafstöße gehabt, bekam aber keinen. Anschließend musste der Ärger raus.

Dank Idrissa Gueye und Dwight McNeil ging das Kellerduell der Premier League am Sonntag mit 2:0 an den FC Everton. Verlierer Nottingham Forest fühlte sich allerdings vom Schiedsrichterteam verschaukelt und machte seinem Ärger anschließend via X mit sehr deutlichen Worten Luft.

