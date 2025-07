Mittlerweile brauchen die Münchener den Stuttgarter Senkrechtstarter als Soforthilfe. Ursprünglich hatten sie anderes im Sinn.

Nick Woltemade will zum FC Bayern München und der FCB will den Angreifer des VfB Stuttgart - so viel ist längst bekannt. Einen neuen Aspekt bringt nun ein Bericht der Sport Bild ins Spiel.