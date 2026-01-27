"Der unbestrittene Star der Partie": Marc-Andre ter Stegen avanciert beim FC Girona sofort zum Helden

Das stellte ter Stegen an einem ansonsten weitgehend beschäftigungslosen Abend beim 1:1 (0:0) gegen Abstiegskandidat FC Getafe vor allem in der Nachspielzeit unter Beweis. In Minute 90+6 hielt der 33-Jährige mit der Nummer 22 auf dem Rücken den Punkt mit seinem rechten Knie fest. "Eine unglaubliche Parade", titelte die Marca, "eine Parade, die einen Punkt wert ist", schrieb auch Girona auf seinen Kanälen.

Ter Stegen war "der unbestrittene Star der Partie" (AS), sein letztes Ligaspiel hatte der gebürtige Mönchengladbacher, der durch seinen Wechsel auf mehr Spielzeit und ein Ticket für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko hofft, am 18. Mai 2025 für den FC Barcelona bestritten. Nach seinem Patellasehnenriss war er unter Trainer Hansi Flick danach allerdings aussortiert worden und lediglich am 16. Dezember im spanischen Pokal noch einmal zum Einsatz gekommen.