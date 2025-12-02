Der Trainer will ihn unbedingt! Italienischer Topklub zeigt offenbar Interesse an West Hams Niclas Füllkrug

Aktuell erlebt der 32-Jährige bei West Ham keine erfolgreiche Phase, er soll nun offen für einen Transfer nach Italien im Januar sein. Sein Berater Thorsten Wirth hatte kürzlich gesagt: "Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden." Es könne "Sinn machen, dass man da was verändert". Um bei der WM im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada für den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann infrage zu kommen, benötigt Füllkrug dringend viel Spielpraxis.

Für Milan läuft es sportlich gerade gut. Nach 14 Spieltagen führt der Topklub aus der Lombardei mit 28 Punkten die Serie-A-Tabelle an - punktgleich mit Meister SSC Neapel. West Ham hingegen spielt in der Premier League als Tabellen-17. gegen den Abstieg.