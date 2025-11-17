Der Trainer äußert Voodoo-Anschuldigungen! Victor Osimhen & Co scheitern dramatisch in der WM-Qualifikation

Nigeria qualifizierte sich als einer der vier bestplatzierten Gruppenzweiten für das Finalturnier in Marokko und gewann im Halbfinale gegen Gabun. Im Endspiel von Rabat ging es am Sonntagabend gegen Kongo, das im anderen Halbfinale Kamerun ausgeschaltet hatte.

Frank Onyeka brachte Nigeria früh in Führung, Meschack Elia glich für Kongo aus. Bis zum Elfmeterschießen fielen keine weiteren Tore. Ausgetragen wurde der Showdown vor den nigerianischen Fans. Bei Kongos Schüssen regnete es nicht nur Wasser vom Himmel, sondern auch Plastikflaschen aus dem Fanblock.