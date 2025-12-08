"Der schlechteste Trainer, den ich je gesehen habe": Als ManUnited-Legende Gary Neville sich beim FC Valencia bis auf die Knochen blamierte

Nevilles Vorgänger hatten sich den Posten in Valencia durch jahrelange harte Arbeit an der Seitenlinie verdient. Für Neville hingegen war es ein erster Job, der nach eigenen Angaben zu gut war, um ihn nicht anzutreten. Bei seiner Vorstellung, bei der zahlreiche britische Journalisten vor Ort waren, sagte er: "Hätte ich diesen Job abgelehnt, hätte ich mich von meiner Glaubwürdigkeit im Fußball verabschieden können. Denn es ist ein großer Verein, und ich bin stolz und fühle mich geehrt, hier zu sein. Nachdem ich in den letzten Jahren im Fernsehen über Trainer geurteilt habe, war es nun an der Zeit, selbst tätig zu werden."

Zuvor hatte Neville nur als Athletiktrainer bei seinem Ex-Klub ManUnited (2011 bis 2012) und als Co-Trainer der englischen Nationalmannschaft (2012 bis 2015) Erfahrungen als Coach gesammelt. Doch der damalige Sportdirektor der englischen Nationalmannschaft, Dan Ashworth, ermutigte Neville, dass dies "der perfekte Schritt" sei, um Roy Hodgson eines Tages als Trainer der Three Lions zu beerben, vielleicht schon im folgenden Sommer nach der EM 2016.

Deutlich skeptischer war dagegen Valencias Klublegende Santiago Canizares: "Ein guter Analyst zu sein, bedeutet nicht, dass man auch ein guter Trainer ist. Valencia ist kein Team für Experimente, es ist kein Ort, an dem ein Trainer seine Lehrjahre absolvieren kann. Es ist eine Sache, seine Meinung zu sagen, und eine andere, die Dinge auf dem Platz zum Laufen zu bringen." Canizares sollte bald Recht behalten. Der FC Valencia verlor das erste Spiel unter Nevilles Regie mit 0:2 gegen Olympique Lyon und schied damit aus der Gruppenphase der Champions League aus. Nevilles mangelnde Erfahrung zeigte sich, als er beim Stand von 0:1 seine 4-3-3-Formation auf ein 4-2-4 umstellte, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch damit gab er das Mittelfeld an Lyon ab und verlor mit 0:2.