Josip Stanisic entwickelte sich in den vergangenen Monaten zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Startelf des FC Bayern München - eine feste Position braucht er dafür keine.

Seit Anfang April absolvierte der FC Bayern 14 Pflichtspiele zwischen Augsburg, Mailand und Atlanta. Nur ein einziger Spieler stand in jeder dieser 14 Partien in der Startelf: Josip Stanisic. Das ist an sich schon mal beachtlich, zählt das 25-jährige Eigengewächs doch ganz grundsätzlich nicht zu den berühmten Stars der Mannschaft.