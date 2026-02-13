"Der Ort ist, an dem ich glücklich sein werde": Raheem Sterling unterschreibt bei neuem Klub

Bei den Blues wurde er im Sommer aussortiert. Sterling strebte schon damals einen Wechsel an, fand aber keinen neuen Klub. Seitdem trainierte er getrennt von der ersten Mannschaft und kam in keinem einzigen Pflichtspiel zum Einsatz. Am 28. Januar wurde sein Vertrag mit einem Jahresgehalt von kolportierten rund 19,5 Millionen Euro schließlich im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Anschließend suchte Sterling intensiv nach einem neuen Klub. Im Zuge dessen wurde er auch bei Union Berlin angeboten, wie Sportdirektor Horst Heldt bestätigte. Aus finanziellen Gründen kam ein Transfer aber nicht zustande. Letztlich fiel die Wahl auf Feyenoord.

"Durch meinen Status als ablösefreier Spieler hatte ich zum ersten Mal seit langer Zeit die Möglichkeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere gut durchdacht zu machen", sagte Sterling. "Ich habe mir dafür Zeit genommen und mit mehreren Vereinen und ihren Trainern gesprochen. Das habe ich getan, um genau zu verstehen, welche Rolle sie für mich vorgesehen hatten, und um sicherzugehen, dass ich bei einem neuen Verein wirklich einen Mehrwert bieten kann."