Nach seiner Vertragsauflösung beim FC Chelsea Ende Januar hat der 31-jährige Engländer am Donnerstag einen Vertrag bis zum Saisonende beim Tabellenzweiten der niederländischen Eredivisie unterschrieben.
"Der Ort ist, an dem ich glücklich sein werde": Raheem Sterling unterschreibt bei neuem Klub
"Nach ausführlichen Gesprächen mit Dennis (Sportdirektor de Kloese) und Robin (Trainer van Persie) bin ich überzeugt, dass Feyenoord der Ort ist, an dem ich glücklich und ein wertvolles Mitglied der Mannschaft sein werde", sagte Sterling. "Im Ausland zu spielen, ist eine ganz neue Herausforderung für mich - eine, die ich gerne annehme. Ich freue mich sehr darauf, anzufangen. An Feyenoord und insbesondere an Robin und Dennis: Vielen Dank für eure Geduld und Professionalität während dieses Prozesses."
In seiner bisherigen Karriere stand Sterling ausschließlich in seinem Heimatland England unter Vertrag. Er stammt aus dem Nachwuchs des FC Liverpool, ehe er lange für Manchester City spielte und vier Meistertitel gewann. Zuletzt spielte er in London für den FC Arsenal und den FC Chelsea. Insgesamt erzielte Sterling in 396 Premier-League-Spielen 123 Tore und lieferte 75 Assists.
Raheem Sterling wurde auch Union Berlin angeboten
Bei den Blues wurde er im Sommer aussortiert. Sterling strebte schon damals einen Wechsel an, fand aber keinen neuen Klub. Seitdem trainierte er getrennt von der ersten Mannschaft und kam in keinem einzigen Pflichtspiel zum Einsatz. Am 28. Januar wurde sein Vertrag mit einem Jahresgehalt von kolportierten rund 19,5 Millionen Euro schließlich im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.
Anschließend suchte Sterling intensiv nach einem neuen Klub. Im Zuge dessen wurde er auch bei Union Berlin angeboten, wie Sportdirektor Horst Heldt bestätigte. Aus finanziellen Gründen kam ein Transfer aber nicht zustande. Letztlich fiel die Wahl auf Feyenoord.
"Durch meinen Status als ablösefreier Spieler hatte ich zum ersten Mal seit langer Zeit die Möglichkeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere gut durchdacht zu machen", sagte Sterling. "Ich habe mir dafür Zeit genommen und mit mehreren Vereinen und ihren Trainern gesprochen. Das habe ich getan, um genau zu verstehen, welche Rolle sie für mich vorgesehen hatten, und um sicherzugehen, dass ich bei einem neuen Verein wirklich einen Mehrwert bieten kann."
Raheem Sterling: Seine Karrierestationen
- 2012 bis 2015: FC Liverpool
- 2015 bis 2022: Manchester City
- 2022 bis 2026: FC Chelsea
- 2024 bis 2025: FC Arsenal (Leihe)