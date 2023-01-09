Goal.com
Der Niedergang von Chinas Serienmeister: Das waren die Top-Stars des Guangzhou FC

Guangzhou FC war wohl der gehypteste Klub der Chinese Super League. Inzwischen ist Guangzhou als Rekordmeister abgestiegen.

In den Jahren 2016 und 2017 erlebte der Boom der 2004 gegründeten Chinese Super League seinen Höhepunkt. Es waren die Jahre, als durchaus potente Stars ins Reich der Mitte wechselten - und nicht nur viel Geld an Ablöse kosteten, sondern auch absurde Gagen einstrichen.

Wenngleich keiner der Top-3-Einkäufe - Oscar für 60 Millionen Euro und Hulk für 56 Millionen zu Shanghai Port, Alex Texeira für 50 Millionen zu Jiangsu FC - für den Guangzhou Football Club spielte, war der vom Immobilienriesen Evergrande alimentierte Verein das Flaggschiff der CSL. 300 Millionen Euro steckte man seit der Übernahme 2010 in Transfers, der Unterhalt für zahlreiche Starspieler und illustre Trainerpersönlichkeiten ist dabei nicht mitgerechnet.

Der Boom ist Geschichte. Zahlreiche Klubs existieren inzwischen nicht mehr, wie etwa der Jiangsu FC. 2020 wurde das Team aus Nanjing, wo neben Texeira auch dessen Landsleute Ramires und Jô kickten und einst kein Geringerer als Fabio Capello Trainer war, noch Meister. 2021 löste sich der Verein auf, nachdem sich kein Käufer finden ließ und die öffentliche Hand kein Interesse an einer Finanzierung zeigte.

Inzwischen sind die meisten ausländischen Stars aus China geflüchtet. Die Misswirtschaft ihrer Vereine, die letztlich zur Einführung einer Gehaltobergrenze in 2020 führte, und nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie bzw. wohl mehr die chinesische Nulltoleranzpolitik dagegen haben die Attraktivität der CSL auf ein Minimum sinken lassen.

Der Guangzhou FC ist auch am Tiefpunkt angekommen. Zwar gibt es den Verein noch, doch Ende 2022 stand das sportliche Aus des CSL-Rekordmeister (7 Titel) fest: Abstieg in die 2. Liga nach einer Saison mit nur drei Siegen aus 34 Spielen.

Aus diesem Anlass werfen wir einen Blick auf die zehn teuersten Transfers des Vereins, der als Gewinner der asiatischen Champions League 2013 und 2015 auch zweimal an der FIFA-Klub-WM teilnahm.

  • Darío ConcaGetty

    Platz 10: Darío Conca - Ablöse: 8,2 Mio. Euro

    Die Verpflichtung von Brasiliens Fußballer des Jahres von Fluminense war die erste ganz große Kampfansage von Guangzhou Evergrande. Mehr als zehn Millionen Dollar Jahresgage soll Conca damals eingestrichen haben. Der Lohn des Investments war der erste Meistertitel Ende 2011 (alle Ablösesummen laut transfermarkt.de).

  • guangzhou-barrios-09012023getty

    Platz 9: Lucas Barrios - Ablöse: 8,5 Mio. Euro

    2012 ging der Torjäger des deutschen Meisters Borussia Dortmund nach China. Der Paraguayer hatte für den BVB in 102 Pflichtspielen 49 Tore erzielt, zwei Meistertitel und den Pokal gewonnen. Bei Guangzhou knüpfte er nahtlos daran an: Meisterschaft und Pokal in 2012, Gewinn der AFC Champions League ein Jahr später.



  • guangzhou-zhang-09012023getty

    Platz 8: Chenglin Zhang - Ablöse: 9,65 Mio. Euro

    Der Außenverteidiger kam 2016 mit 29 Jahren vom Zweitligisten Beijing Renhe und sollte bei Guangzhou keine nennenswerte Rolle spielen. Wurde Jahr für Jahr an andere Klubs in China verliehen.



  • guangzhou-zhang-09012023getty

    Platz 7: Wenzhao Zhang - Ablöse: 10,4 Mio. Euro

    Auch der Mittelfeldspieler spielte trotz beträchtlicher Ablösesumme keine tragende Rolle bei Guangzhou. Ging 2019 auf Leihbasis zu Beijing Renhe.

  • guangzhou-alan-09012023getty

    Platz 6: Alan - Ablöse: 11,1 Mio. Euro

    Kam im Januar 2015 von RB Salzburg und riss sich nach nur einem Spiel das Kreuzband. War aber nach seiner Genesung ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, mit der er zwei Meistertitel, den Pokal sowie die asiatische Champions League gewann.

  • guangzhou-paulinho-09012023getty

    Platz 5: Paulinho - Ablöse: 14 Mio. Euro

    Wir kommen zur ersten Verpflichtung des brasilianischen Mittelfeldspielers (SPOILER: Er taucht in diesem Ranking nochmal auf). Ging 2013 von Corinthians zu Tottenham Hotspur und nach zwei guten Jahren in England nach China. Gewann mit Guangzhou 2015 und 2016 alles, was es zu gewinnen gab und landete auch im CSL-Team der Saison. Wurde 2017 für 40 Millionen Euro an den FC Barcelona transferiert.

  • Ricardo Goulart, Guangzhou EvergrandeGetty Images

    Platz 4: Ricardo Goulart - Ablöse: 15 Mio. Euro

    Kam Anfang 2015 von Cruzeiro Belo Horizonte und wurde 2015 und 2016 Chinas Fußballer des Jahres. Neben Zhi Zheng ist er der einzige Spieler, der diese Auszeichnung zweimal erhielt. Kehrte Anfang 2022 wieder in seine Heimat zurück und landete über den FC Santos jetzt bei EC Bahia.

  • guangzhou-talisca-09012023getty

    Platz 3: Talisca - Ablöse: 19,2 Mio. Euro

    Ging 2018 von Benfica nach China, zunächst auf Leihbasis, dann für knapp 20 Millionen Euro fest. Knipste 39-mal in 65 Spielen, hatte aber die großen Zeiten des Klubs verpasst. Seit 2021 bei Al-Nassr und damit jetzt Kollege von Cristiano Ronaldo.

  • Jackson Martinez Guangzhou Evergrande v Pohang Steelers AFC Champions League 24022016Getty

    Platz 2: Jackson Martínez - Ablöse: 42 Mio. Euro

    Der Kolumbianer feierte seinen internationalen Durchbruch beim FC Porto zwischen 2012 und 2015. Atlético Madrid holte ihn im Sommer 2015, gab ihn aber schon im darauffolgenden Winter nach China ab. Für Martínez der Anfang vom Ende: Vor allem aufgrund von Verletzungen fand der schnelle Stürmer nie wieder in die Spur. Kam in zwei Jahren bei Guangzhou nur auf 16 Einsätze (4 Tore) und kehrte nach Portugal zurück (Portimonense SC). Musste seine Karriere 2020 verletzungsbedingt beenden.

  • Paulinho no Guangzhou Evergrande, 2020Getty Images

    Platz 1: Paulinho - Ablöse: 42 Mio. Euro

    Ging im Sommer 2017 zum großen FC Barcelona, wo er unter Ernesto Valverde eine gute Saison spielte und seinen Anteil am Double hatte. 2018 dann die Rückkehr nach China, zunächst auf Leihbasis, dann fix für über 40 Millionen. Räumte den bis dato letzten Meistertitel mit Guangzhou ab und verdiente sich abermals einen Platz im Team der Saison. Kehrte über Al-Ahli (Saudi-Arabien) in die Heimat zu Corinthians zurück.

