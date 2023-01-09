Der Niedergang von Chinas Serienmeister: Das waren die Top-Stars des Guangzhou FC

In den Jahren 2016 und 2017 erlebte der Boom der 2004 gegründeten Chinese Super League seinen Höhepunkt. Es waren die Jahre, als durchaus potente Stars ins Reich der Mitte wechselten - und nicht nur viel Geld an Ablöse kosteten, sondern auch absurde Gagen einstrichen.

Wenngleich keiner der Top-3-Einkäufe - Oscar für 60 Millionen Euro und Hulk für 56 Millionen zu Shanghai Port, Alex Texeira für 50 Millionen zu Jiangsu FC - für den Guangzhou Football Club spielte, war der vom Immobilienriesen Evergrande alimentierte Verein das Flaggschiff der CSL. 300 Millionen Euro steckte man seit der Übernahme 2010 in Transfers, der Unterhalt für zahlreiche Starspieler und illustre Trainerpersönlichkeiten ist dabei nicht mitgerechnet.

Der Boom ist Geschichte. Zahlreiche Klubs existieren inzwischen nicht mehr, wie etwa der Jiangsu FC. 2020 wurde das Team aus Nanjing, wo neben Texeira auch dessen Landsleute Ramires und Jô kickten und einst kein Geringerer als Fabio Capello Trainer war, noch Meister. 2021 löste sich der Verein auf, nachdem sich kein Käufer finden ließ und die öffentliche Hand kein Interesse an einer Finanzierung zeigte.

Inzwischen sind die meisten ausländischen Stars aus China geflüchtet. Die Misswirtschaft ihrer Vereine, die letztlich zur Einführung einer Gehaltobergrenze in 2020 führte, und nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie bzw. wohl mehr die chinesische Nulltoleranzpolitik dagegen haben die Attraktivität der CSL auf ein Minimum sinken lassen.

Der Guangzhou FC ist auch am Tiefpunkt angekommen. Zwar gibt es den Verein noch, doch Ende 2022 stand das sportliche Aus des CSL-Rekordmeister (7 Titel) fest: Abstieg in die 2. Liga nach einer Saison mit nur drei Siegen aus 34 Spielen.

Aus diesem Anlass werfen wir einen Blick auf die zehn teuersten Transfers des Vereins, der als Gewinner der asiatischen Champions League 2013 und 2015 auch zweimal an der FIFA-Klub-WM teilnahm.