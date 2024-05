Der neue Bayern-Trainer Vincent Kompany als Trumpf: Holt der FCB einen BVB-Star?

Ein Leihspieler hat sich beim BVB wohl in den Bayern-Fokus gespielt. Und die Münchner haben nun noch einen besonderen Trumpf.

Dem FC Bayern München wird schon seit längerem Interesse an Ian Maatsen nachgesagt, der in der Rückrunde der vergangenen Saison vom FC Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehen war.

Dort überzeugte der Niederländer, sodass auch der FCB auf ihn aufmerksam wurde. Bei den möglichen Bemühungen um den 22-Jährigen könnten die Münchner nach Angaben der Bild-Zeitung bald ein vielleicht entscheidendes Ass im Ärmel haben, denn in der Saison 2022/23 spielte Maatsen auf Leihbasis beim FC Burnley und lernte dort Vincent Kompany kennen, der in Kürze als neuer Bayern-Coach vorgestellt werden soll. Spieler und Trainer sollen damals ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben.