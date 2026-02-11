Goal.com
Live
De Zerbi Pochettino Glasner Tottenham GFXGOAL
Mark Doyle

Der nächste Trainer von Tottenham: Mauricio Pochettino, Oliver Glasner und die Top-Kandidaten für die dauerhafte Nachfolge des entlassenen Thomas Frank im Norden Londons – nach Rangfolge

Thomas Frank ist weg! Am Morgen nach einer schrecklichen Nacht gab Tottenham Hotspur bekannt, dass der Däne von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden worden war – was niemanden sonderlich überraschte. Die 1:2-Heimniederlage am Dienstagabend gegen den ebenfalls schwächelnden FC Newcastle verlängerte Tottenhams sieglose Serie in der Premier League auf acht Spiele – eine miserable Bilanz, die den Verein auf den 16. Tabellenplatz abstürzen ließ.

Die Frage, die sich nun natürlich sofort stellt, ist, wer die Nachfolge von Frank an der Spitze übernehmen wird. Es wird erwartet, dass der Co-Trainer John Heitinga vorübergehend die Leitung übernehmen wird, obwohl auch der zweimalige ehemalige Interimstrainer Ryan Mason, der kürzlich West Bromwich Albion verlassen hat, offensichtlich für diese Position im Gespräch ist.

Es mangelt jedoch nicht an Kandidaten für die nächste feste Trainerstelle bei Tottenham, sei es am Ende der Saison oder sogar noch vor dem nächsten Premier-League-Spiel des Vereins gegen Arsenal am 22. Februar.

Wer ist also der wahrscheinlichste langfristige Nachfolger von Frank? GOAL bewertet und listet alle möglichen Kandidaten unten auf...

  • Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    12Cesc Fàbregas

    Kurz nachdem Tottenham am Dienstagabend zu Hause gegen Newcastle eine Niederlage hinnehmen musste, erreichte Como zum ersten Mal seit 1986 das Halbfinale der Coppa Italia, nachdem es im Stadio Diego Armando Maradona im Elfmeterschießen gegen den Serie-A-Meister Napoli gewonnen hatte. Es war ein historischer Erfolg, der deutlich machte, warum Cesc Fabregas als einer der nächsten großen Trainer Europas gehandelt wird.

    Der Spanier sollte daher auf der Shortlist von Tottenham stehen, um Frank zu beerben – insbesondere wenn man bedenkt, dass Fabregas Como auch in der Serie A auf den sechsten Platz geführt hat. Allerdings können wir uns Cesc bei den Spurs aus mehreren Gründen nicht vorstellen.

    Erstens ist Fabregas ein ehemaliger Mittelfeldspieler von Arsenal und Chelsea. Zweitens, und viel wichtiger, wird er Como verlassen, um zu einem größeren Verein als Tottenham zu wechseln. Fabregas wird derzeit wirklich so hoch geschätzt. Er hat Inter letzten Sommer abgelehnt, und wir gehen davon aus, dass er Spurs noch kürzer abweisen würde, wenn sie jetzt anrufen würden.

    • Werbung
  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    11Gareth Southgate

    Es wurde berichtet, dass Spurs bereits 2021 Gareth Southgate wegen einer möglichen Nachfolge von Jose Mourinho als Trainer kontaktiert hat, sodass die Möglichkeit besteht, dass sie immer noch an dem ehemaligen englischen Nationaltrainer interessiert sind.

    Southgate hat seit seinem Ausscheiden bei den Three Lions nach der Niederlage im Finale der Europameisterschaft 2024 natürlich nicht mehr gearbeitet, aber er ist nach wie vor eine angesehene Persönlichkeit im englischen Fußball, und die Tatsache, dass er sofort übernehmen könnte, ist zweifellos ein großer Pluspunkt.

    Es wächst jedoch die Vermutung, dass der 55-Jährige möglicherweise nie wieder als Trainer arbeiten wird, nachdem er erst im November letzten Jahres zugegeben hat, dass er es damit nicht eilig hat. Southgate wäre zwar sicherlich eine beliebte Wahl, aber es scheint unwahrscheinlich, dass er sich, sollte er sich für eine Rückkehr entscheiden, als nächsten Job die Aufgabe aussuchen würde, das Chaos bei den Spurs zu beseitigen.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Ruben Amorim

    Könnte Ruben Amorim bald wieder in die Premier League zurückkehren? Die Buchmacher halten dies jedenfalls für möglich, denn der ehemalige Trainer von Manchester United ist der sechstbeliebteste Kandidat, um die Lücke zu füllen, die Frank hinterlassen hat.

    Amorim kann eindeutig nicht außer Acht gelassen werden. Erstens ist er sofort verfügbar. Zweitens galt er vor seiner qualvollen Amtszeit in Old Trafford aufgrund seiner bemerkenswerten Arbeit, mit der er Sporting CP zu altem Glanz zurückgeführt hatte, als einer der vielversprechendsten jungen Trainer im europäischen Fußball.

    Allerdings fällt es uns schwer, uns vorzustellen, dass die Fans die mögliche Ernennung von Amorim unterstützen würden, der mittlerweile stark an Andre Villas-Boas erinnert.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Enzo Maresca

    Enzo Maresca wurde vor weniger als sechs Wochen als Trainer von Chelsea entlassen, doch der Ruf des Italieners hat durch seine Entlassung keinen allzu großen Schaden genommen, da klar ist, dass sein Ausscheiden weit mehr als nur eine Reihe schlechter Ergebnisse zu verantworten hatte. Tatsächlich hat Maresca sich im Grunde genommen ganz bewusst selbst um seinen Job gebracht, indem er öffentlich beklagte, dass er hinter den Kulissen von Stamford Bridge nicht ausreichend unterstützt werde – und es gab viel Sympathie für einen Trainer, der sowohl die Conference League als auch die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, während in West-London ein ständiges Kommen und Gehen herrschte.

    Es war daher vielleicht unvermeidlich, dass Maresca als möglicher Nachfolger für Frank bei den Spurs genannt wurde, aber derzeit scheint dies eher unwahrscheinlich – zumal der ehemalige Assistent von Pep Guardiola Berichten zufolge als Nachfolger im Etihad im Gespräch ist, sobald der Katalane sich entscheidet, zurückzutreten.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Michael Carrick

    Michael Carrick tut derzeit sein Möglichstes, um Manchester United davon zu überzeugen, ihm dauerhaft den Spitzenjob in Old Trafford zu übertragen – und bisher macht er seine Sache sehr gut.

    Der Interimstrainer konnte seinen erfolgreichen Start zwar am Dienstagabend bei West Ham nicht auf fünf Spiele ausbauen, aber die Red Devils bleiben unter seiner Führung ungeschlagen und haben sehr gute Chancen, sich für die Champions League der nächsten Saison zu qualifizieren.

    Sollte er dieses Ziel erreichen, das unter seinem Vorgänger Ruben Amorim noch in weiter Ferne schien, könnten Sir Jim Ratcliffe & Co. durchaus beschließen, Carrick zu behalten.

    Sollten sie sich jedoch für einen bewährteren Trainer entscheiden, unabhängig von den Ergebnissen bis zum Ende der Saison, könnten die Spurs möglicherweise Carrick verpflichten, der natürlich ein ehemaliger Tottenham-Spieler ist.

    Derzeit gibt es jedoch zu viele Unwägbarkeiten, als dass der ehemalige englische Nationalspieler als Favorit bezeichnet werden könnte. Tatsächlich ist er derzeit eher ein potenzieller Geheimfavorit.

  • Robbie KeaneAttila KISBENEDEK / AFP

    7Robbie Keane

    Robbie Keane hätte sicherlich kein Problem damit, die Fans von Tottenham hinter sich zu bringen. Der Ire ist eine Vereinslegende, der in zwei Spielzeiten bei den Spurs 122 Tore erzielte und einen Ligapokal gewann.

    Keane hat auch einen vielversprechenden Start in seine Trainerkarriere hingelegt und mit Maccabi Tel Aviv und seinem aktuellen Verein Ferencvaros, den er nicht zuletzt dank eines sehr zufriedenstellenden Sieges über die Rangers für den ehemaligen Stürmer von Celtic in die Play-off-Runde der Europa League geführt hat, jeweils den Meistertitel gewonnen.

    Natürlich gibt es Bedenken, dass Keane noch keine Erfahrung als Trainer auf höchstem Niveau hat, aber der Rekordtorschütze der Republik Irland kennt die Spurs in- und auswendig und würde zweifellos die Gelegenheit ergreifen, als Trainer zum Verein zurückzukehren.

  • Sunderland v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Oliver Glasner

    Glasner wird früher oder später definitiv bei einem der Top-Teams der Premier League landen. Der Österreicher hat den englischen Fußball im Sturm erobert, seit er im Februar 2024 Roy Hodgson als Trainer von Crystal Palace abgelöst hat. Nachdem er die Eagles zu ihrer besten Punktzahl aller Zeiten (49) geführt hatte, übertraf er diese Bilanz in seiner ersten vollständigen Saison im Selhurst Park (53) und beendete gleichzeitig die 120-jährige Wartezeit des Vereins auf einen Pokal, indem er im Finale des FA Cups einen sensationellen 1:0-Sieg gegen den mächtigen Manchester City orchestrierte.

    Glasner hat ebenfalls einen Vertrag, der am Ende der Saison ausläuft, und könnte Selhurst Park angesichts seiner angespannten Beziehung zu seinen Arbeitgebern sogar schon vorher verlassen. Diese Spannungen sind jedoch genau der Grund, warum Spurs den 51-Jährigen meiden könnte, der, wie er selbst offen zugibt, sich nie scheut, seine Meinung zu sagen. Es gibt auch weit verbreitete Spekulationen, dass Glasner einen Wechsel nach Manchester im Sommer ins Auge fasst...

  • West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Marco Silva

    Wird Marco Silva von Fulham eine zweite Chance bei einem der größten Vereine Englands bekommen? Der ehemalige Trainer von Hull City und Watford hielt sich 2018/19 nur eine Saison lang bei Everton, hat sich aber seitdem bei Craven Cottage einen Ruf als sehr versierter Trainer aufgebaut.

    Mit seinem attraktiven Spielstil und seiner Fähigkeit, Spieler zu verbessern, sollte Silva auf jeden Fall für den Job bei den Spurs in Frage kommen. Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus, und erst letzte Saison führte er Fulham zu einer Rekordpunktzahl (54) in der Premier League.

    Auch wenn Silva derzeit noch eher als Außenseiter gilt, würden viele gerne sehen, was er mit einem stärkeren Kader und mehr Geld zur Verfügung erreichen könnte.

  • Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Andoni Iraola

    In der Premier League ist eine weitere Spitzenposition frei geworden, sodass der Name Andoni Iraola erneut die Runde macht – was in gewisser Weise lustig ist, da der Spanier den englischen Fußballfans völlig unbekannt war, als er im Sommer 2023 zum Vitality Stadium kam.

    Dass Iraola kürzlich als Nachfolger von Enzo Maresca bei Chelsea und nun von Frank bei den Spurs gehandelt wird, ist jedoch durchaus nachvollziehbar, da er sich als einer der besten Trainer der höchsten Spielklasse etabliert hat, nachdem er die Cherries zweimal zu einem Vereinsrekord an Punkten geführt hat.

    Bournemouth ist auch eine der spannendsten Mannschaften in England, obwohl Iraola in den letzten beiden Spielzeiten mit dem Verkauf mehrerer Schlüsselspieler zu kämpfen hatte.

    Der Baske hat also eine Menge für sich zu sprechen. Er würde Spurs wahrscheinlich zu dem Fußball verhelfen, den die Fans sehen wollen, und gleichzeitig das Beste aus den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen herausholen. Allein aus diesen beiden Gründen ist er eine gute Außenseiterwette.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Kaufen

    Xavi ist überraschenderweise seit seiner unglaublich respektlosen Entlassung durch Barcelona vor 18 Monaten ohne Job. Man erinnere sich: Die Blaugrana-Ikone führte die Katalanen 2022/23 zum La-Liga-Titel, wurde dann aber in den letzten Monaten einer schwierigen zweiten Saison von Clubpräsident Joan Laporta auf schändliche Weise vorgeführt.

    Xavi wurde in der Zwischenzeit mit mehreren hochkarätigen Positionen in Verbindung gebracht, darunter auch einige in England, sodass es nicht verwunderlich ist, dass er als einer der Favoriten für die freie Stelle bei den Spurs gilt.

    Irgendjemand wird einem der besten Mittelfeldspieler der Fußballgeschichte irgendwann einen neuen Job geben – und das könnten durchaus die Spurs sein, da Xavi eine flexiblere Fußballphilosophie hat, als seine Barca-Ausbildung vermuten lässt, und außerdem weithin als bescheidener und gelassener Charakter gilt. Außerdem hätte der Weltmeister sicherlich keine Probleme, Spieler für den Verein zu gewinnen, wenn Tottenham sich aus der Abstiegszone befreien könnte.

  • Mauricio PochettinoGetty Images Sport

    2Mauricio Pochettino

    Mauricio Pochettino wurde letzten Sommer nach der Entlassung von Ange Postecoglou mit dem Trainerposten bei Tottenham in Verbindung gebracht, aber der Zeitpunkt war offensichtlich nicht günstig, da der Argentinier bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2026 unter Vertrag bei der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft stand. Nun ist jedoch der Weg frei für Pochettino, um unmittelbar nach dem Finale in diesem Sommer zu den Spurs zurückzukehren.

    Der 53-Jährige würde von den treuen Fans von Tottenham natürlich mit offenen Armen empfangen werden. Während seiner Amtszeit zwischen 2014 und 2019 landeten die Spurs nie außerhalb der Top 5 der Premier League und erreichten 2018 sogar ihr erstes Champions-League-Finale.

    Pochettino wurde natürlich auch mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht, darunter Manchester United, aber in den letzten Tagen und Wochen gab es Gerüchte und Anzeichen dafür, dass er einer Rückkehr zu Tottenham sehr offen gegenübersteht.

  • marseille-roberto-de-zerbi(C)Getty Images

    1Roberto De Zerbi

    Der frühe Favorit bei den Buchmachern – und man kann verstehen, warum. Roberto De Zerbi ist einer der angesehensten Taktiker im heutigen Fußball, ein Trainer, zu dessen zahlreichen Bewunderern auch Pep Guardiola zählt, und er verfügt über Premier-League-Erfahrung, nachdem er Brighton zuvor zu einer der attraktivsten Mannschaften Englands gemacht hat.

    Natürlich ist De Zerbi, wie sein Abschied von Amex und seine anschließende Zeit bei Marseille gezeigt haben, ein sehr intensiver Charakter, der die Gewohnheit hat, seine Vorgesetzten und Kollegen zu verärgern. Er ist im Grunde genommen ein von Ballbesitz besessener Jose Mourinho oder Antonio Conte – nur ohne die Titel.

    Wir gehen zwar davon aus, dass Spurs sich für einen unglaublich innovativen Trainer entscheiden wird, der praktischerweise am Abend vor der Entlassung von Frank verfügbar wurde, aber wir glauben nicht, dass er lange in Nord-London bleiben würde. Trotzdem wäre es eine Menge Spaß, solange es dauert!

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
0