Die Frage, die sich nun natürlich sofort stellt, ist, wer die Nachfolge von Frank an der Spitze übernehmen wird. Es wird erwartet, dass der Co-Trainer John Heitinga vorübergehend die Leitung übernehmen wird, obwohl auch der zweimalige ehemalige Interimstrainer Ryan Mason, der kürzlich West Bromwich Albion verlassen hat, offensichtlich für diese Position im Gespräch ist.

Es mangelt jedoch nicht an Kandidaten für die nächste feste Trainerstelle bei Tottenham, sei es am Ende der Saison oder sogar noch vor dem nächsten Premier-League-Spiel des Vereins gegen Arsenal am 22. Februar.

Wer ist also der wahrscheinlichste langfristige Nachfolger von Frank? GOAL bewertet und listet alle möglichen Kandidaten unten auf...