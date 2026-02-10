Der nächste Luis Figo?! Real Madrids Präsident Florentino Perez hat einen „Traumtransfer“ aus Barcelona im Visier.

Barca hat in der vergangenen Saison das nationale Triple gewonnen und hat im Mai weitere Titel im Visier. Die Mannschaft von Hansi Flick liegt mit einem Punkt Vorsprung vor Real an der Spitze der La Liga und steht außerdem im Halbfinale der Copa del Rey und im Achtelfinale der Champions League.

Pedri war erneut entscheidend für den Erfolg des Teams in mehreren Wettbewerben und war in 25 Spielen an 10 Toren beteiligt. Der 23-Jährige hat möglicherweise auch seinen ersten Ballon d'Or im Visier, nachdem er letztes Jahr in einem Interview mit der UEFA gesagt hat: „Seit Rodri ihn gewonnen hat, ist klar, dass ein Spieler, der das Mittelfeld beherrscht und das Tempo und den Rhythmus des Spiels bestimmt, den Ballon d'Or gewinnen kann. Es war schon immer mein Traum, den Ballon d'Or zu gewinnen.“

Er wird die Chance haben, sich weitere Pluspunkte für den Goldenen Ball zu sichern, wenn Barca am Donnerstagabend zum Hinspiel des Halbfinales der Copa del Rey zu Atlético Madrid reist.