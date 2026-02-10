Getty Images Sport
Der nächste Luis Figo?! Real Madrids Präsident Florentino Perez hat einen „Traumtransfer“ aus Barcelona im Visier.
- Getty
Perez plant „Bombe“ bei Real
Eldesmarque behauptet, dass Pedri Perez' „Traumtransfer“ sei, und der spanische Journalist Siro Lopez fügt hinzu, dass der Präsident von Real den spanischen Spielmacher nächstes Jahr ins Santiago Bernabeu holen möchte. Lopez sagte: „Der Spieler, den Real Madrid für die Saison 2027/28 verpflichten möchte, ist Pedri. Sie werden mir zustimmen, dass dies eine Sensation wäre, vergleichbar mit dem Transfer von Luis Figo in der Saison 2000/01. Damit würde man nicht nur die eigene Mannschaft verstärken, sondern Barcelona einen wichtigen Spieler wegnehmen.“
- Getty Images Sport
Als Figo die Kluft des Clásico überbrückte
Der portugiesische Mittelfeldspieler Figo verließ Barcelona im Juli 2000 für eine damals äußerst umstrittene Ablösesumme von 62 Millionen Euro (54 Millionen Pfund/74 Millionen Dollar) und wechselte zu Real Madrid. Die Fans von Barca haben Figo diesen Wechsel nie verziehen und betrachteten ihn als Verrat.
Figo wurde jedes Mal zur Zielscheibe, wenn er als Spieler von Madrid ins Camp Nou zurückkehrte. Vor seinen Eckbällen wurden Gegenstände in seine Richtung geworfen, darunter sogar ein Schweinekopf während eines besonders hitzigen Clásico-Spiels im November 2022. Es wäre eine große Überraschung, wenn Pedri jemals denselben Weg einschlagen würde.
Pedri bleibt bis 2030 bei Barca, mit einer hohen Ausstiegsklausel
Pedri hat bis heute 227 Einsätze in allen Wettbewerben für Barca absolviert, dabei 23 Tore erzielt und dem Verein zu zwei La-Liga-Titeln und zwei Copa-del-Rey-Siegen verholfen. Im Januar letzten Jahres unterzeichnete er einen neuen Fünfjahresvertrag im Camp Nou, der Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro enthält, um potenzielle Interessenten abzuschrecken.
„Ich bin glücklich, dort zu sein, wo ich sein möchte. Jetzt muss ich weiterhin Spaß am Fußball haben und meine Zeit bei Barca genießen“, sagte er nach der Bekanntgabe.
„Ich habe es schon oft gesagt: Das ist seit meiner Kindheit mein Traum, und diesen Traum weiterleben zu können, ist das Schönste, was mir passieren konnte.“
- (C)Getty images
Auf der Jagd nach weiteren Titeln und dem ersten Goldenen Ball
Barca hat in der vergangenen Saison das nationale Triple gewonnen und hat im Mai weitere Titel im Visier. Die Mannschaft von Hansi Flick liegt mit einem Punkt Vorsprung vor Real an der Spitze der La Liga und steht außerdem im Halbfinale der Copa del Rey und im Achtelfinale der Champions League.
Pedri war erneut entscheidend für den Erfolg des Teams in mehreren Wettbewerben und war in 25 Spielen an 10 Toren beteiligt. Der 23-Jährige hat möglicherweise auch seinen ersten Ballon d'Or im Visier, nachdem er letztes Jahr in einem Interview mit der UEFA gesagt hat: „Seit Rodri ihn gewonnen hat, ist klar, dass ein Spieler, der das Mittelfeld beherrscht und das Tempo und den Rhythmus des Spiels bestimmt, den Ballon d'Or gewinnen kann. Es war schon immer mein Traum, den Ballon d'Or zu gewinnen.“
Er wird die Chance haben, sich weitere Pluspunkte für den Goldenen Ball zu sichern, wenn Barca am Donnerstagabend zum Hinspiel des Halbfinales der Copa del Rey zu Atlético Madrid reist.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung