Der Konkurrent musste mit Fieber spielen! Torwart in La Liga verweigert Einsatz

Torhüter Dominik Livakovic, derzeit vom türkischen Erstligisten Fenerbahce zum FC Girona nach Spanien verliehen, hat einen Einsatz für seinen aktuellen Klub verweigert. Das gab Girona-Coach Michel bekannt.
Laut Michel möchte Livakovic damit seine Optionen für einen weiteren Wechsel im kommenden Winter-Transferfenster offenhalten. Dieser solle dann seine Chancen auf einen Einsatz für Kroatien bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr erhöhen.
Livakovic, der bereits 71 Länderspiele für den Vizeweltmeister von 2018 bestritten hat, war im September aus Istanbul gekommen, nachdem Ederson von Manchester City zu den Türken gewechselt war.
Der 30-Jährige stand in dieser Saison zweimal für Fenerbahce zwischen den Pfosten, hat aber bislang noch kein Spiel für Girona bestritten, da Michel Paulo Gazzaniga als erste Wahl bevorzugt wird. Nach FIFA-Regeln darf ein Spieler in einer Saison bei drei Vereinen registriert sein, aber nur für zwei spielen.
Livakovic will Girona wieder verlassen
Michel erklärte: "Livakovic ist eine spektakuläre Person, aber er hat einen Zeitplan mit anderen Zielen, die sich von denen von Girona unterscheiden. Er muss für die Weltmeisterschaft spielen, nicht für Girona."
Der Coach führte weiter aus: "Er hat mir das selbst gesagt, er ist ein aufrichtiger Mensch. Er sagte mir, dass er nicht hier sein und für eine andere Mannschaft spielen wolle, denn wenn er bei Girona spiele, könne er nicht mehr für eine andere Mannschaft spielen."
Livakovic lehnte daher auch zuletzt einen Einsatz bei der 1:2-Niederlage gegen den Drittligisten Ourense in der Copa del Rey ab, sodass Gazzaniga trotz Krankheit spielen musste.
Girona musste Keeper mit Fieber einsetzen
Michel erklärte dazu: "Er sollte spielen, aber er sagte mir, dass er das nicht tun würde. Gazzaniga spielte in Ourense mit Grippe und 38 Grad Fieber. Im Moment habe ich nur einen Torwart zur Verfügung. Bis zum Winter-Transferfenster weiß ich, dass wir ein Problem haben."
Nach dem dritten Platz in der LaLiga-Saison 2023/24 steht Girona in der aktuellen Saison mit zwölf Punkten auf dem 18. Tabellenrang. Am Freitagabend trifft das Team auf Real Sociedad.
Dominik Livakovic: Stationen seiner Karriere
- 2011-2012: NK Zadar
- 2012-2016: NK Zagreb
- 2016-2023: Dinamo Zagreb
- seit 2023: Fenerbahce
- seit 2025: FC Girona (Leihe)