Der Konkurrent musste mit Fieber spielen! Torwart in La Liga verweigert Einsatz

Laut Michel möchte Livakovic damit seine Optionen für einen weiteren Wechsel im kommenden Winter-Transferfenster offenhalten. Dieser solle dann seine Chancen auf einen Einsatz für Kroatien bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr erhöhen.

Livakovic, der bereits 71 Länderspiele für den Vizeweltmeister von 2018 bestritten hat, war im September aus Istanbul gekommen, nachdem Ederson von Manchester City zu den Türken gewechselt war.

Der 30-Jährige stand in dieser Saison zweimal für Fenerbahce zwischen den Pfosten, hat aber bislang noch kein Spiel für Girona bestritten, da Michel Paulo Gazzaniga als erste Wahl bevorzugt wird. Nach FIFA-Regeln darf ein Spieler in einer Saison bei drei Vereinen registriert sein, aber nur für zwei spielen.