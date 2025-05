"Der Herrscher des Mittelfelds": Ein Top-Star aus der Serie A ist das perfekte Beispiel für Manchester Uniteds Fehleinschätzungen

Internazionale und Napoli stehen kurz vor Saisonende punktgleich an der Tabellenspitze. Mittendrin: ein unerwarteter Schlüsselspieler.

Aurelio Di Laurentiis, Filmproduzent und Präsident der SSC Neapel, verfilmte 2023 den ungefährdeten Ligatitel seines Vereins - und plant aktuell eine weitere Dokumentation. "Ich hoffe, dass sie im Juni in die Kinos kommt", verriet der Präsident der Partenopei letzte Woche in einem Interview mit Radio Crc, "und ich bin auch schon mit Streaming-Plattformen im Gespräch. Der Film über den Scudetto war ein Erfolg, also habe ich mich gefragt: 'Warum erzählen wir nicht jede Saison von Napoli auf die gleiche Weise?'"

Wie jeder Filmfan weiß, ist die Fortsetzung fast nie so gut wie das Original - doch in diesem Fall könnte die Ausnahme die Regel bestätigen. Nach 34 von 38 Spieltagen steht Napoli mit drei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Inter Mailand an der Tabellenspitze (zur Serie-A-Tabelle). Es sind die beiden Teams, die den Scudetto unter sich ausmachen werden.

Die herausragenden Figuren sind die Startrainer Simone Inzaghi und Antonio Conte. Doch es gibt einen weiteren spannenden Hauptdarsteller.