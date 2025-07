Der Goldjunge aus dem Armenviertel, der alle besser machte: Diego Armando Maradona macht die GOAT-Debatte überflüssig

Hall of Fame

Diego Armando Maradona entschied sich immer für die Underdogs, er gewann für alle, die aus den gleichen Verhältnissen kamen wie er. Auch seine Abstürze tragen zu seinem Mythos bei. GOAL Hall of Fame, Volume 3.

In der Welt des Fußballs gibt es ein Vor und ein Nach Diego Armando Maradona. Für viele gilt die skandalumwitterte Ikone, um deren viel zu frühen Tod im Jahr 2020 sich Gerichte kümmern, bis heute als der beste Fußballspieler der Geschichte.

In Büchern, Songs und Filmen wurde sein Vermächtnis verewigt. Er war eine Ikone, ein Mythos, ein Name und ein Gesicht, das auf der ganzen Welt bekannt war und für viele ein Synonym für Befreiung. Seine legendären Spielzüge und Tore sind in kollektiver Erinnerung geblieben.

Maradona gewann zahlreiche Titel, wenn auch weniger als andere ganz Große - weil er sich stets für die Außenseiter entschied und die etablierten Mächte herausforderte. Aber er gewann, mit seinen Klubs und mit der argentinischen Nationalmannschaft, trotz durchschnittlicher Mitspieler. Zumindest auf dem Platz. Abseits des Rasens fiel ihm das schon schwerer, aber sein Platz in der Hall of Fame von GOAL ist selbstredend ein No-Brainer.