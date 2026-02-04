Der FC Bayern würde so viel wohl nicht bezahlen! Wechselt Said El Mala im Sommer für eine hohe Millionen-Ablöse in die Premier League?

Dort sieht ihn Trainer Hürzeler derweil wohl auf Anhieb für den Durchbruch in der Premier League gerüstet. Zudem könnte Brighton El Mala einen Transfer damit schmackhaft machen, dass man auch seinen knapp eineinhalb Jahre älteren Bruder Malek verpflichten will. Der steht ebenfalls beim FC unter Vertrag, schaffte bisher allerdings noch nicht den Sprung zu den Profis. Für die zweite Mannschaft der Kölner zeigte der Stürmer aber schon vielversprechende Ansätze, in der bisherigen Saison sind ihm in elf Regionalliga-Einsätzen fünf Tore gelungen.

Das von Köln abgelehnte Angebot galt auch für Malek El Mala, den Brighton im Falle eines Wechsels zunächst in seiner U21 über die Premier League 2 an höhere Aufgaben heran führen wollen würde. Ihr aktuelles WG-Leben aus Köln könnten die El-Mala-Brüder dann in den Süden Englands verlegen.

Köln schließt einen Verkauf El Malas laut Sport Bild indes keineswegs aus. Natürlich ist man bei den Rheinländern aber darauf bedacht, eine möglichst hohe Ablösesumme für El Mala herauszuschlagen, um damit wichtige Einnahmen für anderweitige Transferaktivitäten zu generieren.

Dass sich ein Klub aus der Bundesliga für El Mala finanziell ähnlich streckt wie Brighton es kann, scheint momentan unwahrscheinlich. Der FC Bayern München, seit Monaten als Interessent für den deutschen U21-Nationalspieler gehandelt, hätte die Wirtschaftskraft und erkundigt sich laut Sport Bild auch weiterhin nach El Mala. Dass der FCB derart viel Geld für einen Spieler auf den Tisch legt, der in Köln - wie aktuell der Fall - nicht absolut gesetzt ist, darf jedoch stark bezweifelt werden.