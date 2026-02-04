Der 1. FC Köln hat wohl ein millionenschweres Angebot aus der Premier League für Offensivspieler Said El Mala abgelehnt.
Der FC Bayern würde so viel wohl nicht bezahlen! Wechselt Said El Mala im Sommer für eine hohe Millionen-Ablöse in die Premier League?
Brighton & Hove Albion buhlt wohl erneut um Said El Mala
Wie die Sport Bild berichtet, trat Brighton & Hove Albion vergangene Woche mit einer großen Offerte an den FC heran. 25 bis 30 Millionen Euro wollte der englische Erstligist demnach für einen Sommertransfer von El Mala auf den Tisch legen, die Kölner Verantwortlichen erteilten Brighton laut Sport Bild nach Diskussionen in der Geschäftsführung aber eine Absage.
Die Ablöse soll dem FC zu niedrig gewesen sein, allerdings wird Brighton wohl nicht locker lassen. Der vom deutschen Coach Fabian Hürzeler trainierte Verein hatte sich schon im vergangenen Sommer um El Mala bemüht, damals mit rund 15 Millionen Euro wohl noch deutlich weniger geboten. Der Sport Bild zufolge will Brighton den 19-Jährigen im Sommer unbedingt auf die Insel lotsen und hatte einkalkuliert, dass Köln das jetzige Angebot ablehnen würde. Das habe nur dazu gedient, vorzufühlen, in welchen Bereichen man sich bei der Ablöse bewegen muss.
- Getty
Abschied aus Köln? Said El Mala kommt wohl ins Grübeln
El Mala selbst, der im Sommer noch den klaren Plan verfolgte, sich zunächst in Köln durchzusetzen, soll derweil in den vergangenen Wochen ins Grübeln gekommen sein, ob am Saisonende möglicherweise schon der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist. FC-Trainer Lukas Kwasniok brachte ihn zuletzt wieder häufiger nur als Joker und von den Glanzauftritten im Herbst, als er sich sogar eine erstmalige Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft erspielte, ist er aktuell weit entfernt.
El Malas Vertrag in Köln läuft zwar noch bis 2030 und es gibt keine Ausstiegsklausel, laut Sport Bild habe der Youngster bei den Domstädtern jedoch kürzlich hinterlegt, dass er mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt. In Brighton könnte er wohl ein Grundgehalt in Höhe von rund drei Millionen Euro pro Jahr beziehen, ein Vertrag über fünf Jahre soll ihm geboten werden. Beim FC verdient El Mala derzeit maximal 1,5 Millionen Euro jährlich. Zwar sei eine Gehaltserhöhung möglich, die brächte ihm jedoch nicht annähernd so viel ein wie potenziell in Brighton.
Brighton lockt Said El Mala wohl damit, auch seinen Bruder zu verpflichten
Dort sieht ihn Trainer Hürzeler derweil wohl auf Anhieb für den Durchbruch in der Premier League gerüstet. Zudem könnte Brighton El Mala einen Transfer damit schmackhaft machen, dass man auch seinen knapp eineinhalb Jahre älteren Bruder Malek verpflichten will. Der steht ebenfalls beim FC unter Vertrag, schaffte bisher allerdings noch nicht den Sprung zu den Profis. Für die zweite Mannschaft der Kölner zeigte der Stürmer aber schon vielversprechende Ansätze, in der bisherigen Saison sind ihm in elf Regionalliga-Einsätzen fünf Tore gelungen.
Das von Köln abgelehnte Angebot galt auch für Malek El Mala, den Brighton im Falle eines Wechsels zunächst in seiner U21 über die Premier League 2 an höhere Aufgaben heran führen wollen würde. Ihr aktuelles WG-Leben aus Köln könnten die El-Mala-Brüder dann in den Süden Englands verlegen.
Köln schließt einen Verkauf El Malas laut Sport Bild indes keineswegs aus. Natürlich ist man bei den Rheinländern aber darauf bedacht, eine möglichst hohe Ablösesumme für El Mala herauszuschlagen, um damit wichtige Einnahmen für anderweitige Transferaktivitäten zu generieren.
Dass sich ein Klub aus der Bundesliga für El Mala finanziell ähnlich streckt wie Brighton es kann, scheint momentan unwahrscheinlich. Der FC Bayern München, seit Monaten als Interessent für den deutschen U21-Nationalspieler gehandelt, hätte die Wirtschaftskraft und erkundigt sich laut Sport Bild auch weiterhin nach El Mala. Dass der FCB derart viel Geld für einen Spieler auf den Tisch legt, der in Köln - wie aktuell der Fall - nicht absolut gesetzt ist, darf jedoch stark bezweifelt werden.
- (C)Getty Images
Said El Mala: Seine Leistungsdaten beim 1. FC Köln
- Spiele: 22
- Tore: 7
- Assists: 3