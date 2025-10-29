Bei den Verantwortlichen des FC Bayern München mehrt sich offenbar die Unruhe bezüglich des auslaufenden Vertrages von Dayot Upamecano.
Der FC Bayern soll "wirklich besorgt" sein: Wechselt ein Leistungsträger im Sommer ablösefrei?
WAS IST PASSIERT?
Wie das Portal TBR Football berichtet, sei man beim deutschen Rekordmeister "wirklich besorgt" darüber, seinen Abwehrchef nach dem Ende der laufenden Saison ablösefrei zu verlieren. Man habe die Befürchtung, dass Upamecano bereits Anfang 2026 erste Vertragsangebote bekommen werde, wenn bis dahin keine Einigung erzielt sei.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Der Vertrag des 27-Jährigen läuft am 30. Juni 2026 aus, bisher führten die Gespräche zwischen beiden Parteien noch zu keiner Übereinkunft. Zwar würden die Münchner gerne mit dem Franzosen verlängern, allerdings gibt es noch unterschiedliche Vorstellungen im finanziellen Bereich.
Vor allem bei Real Madrid soll Upamecano daher auf dem Zettel stehen, daneben zeigen aber auch Klubs aus England, etwa der FC Liverpool und der FC Chelsea sowie Paris Saint-Germain aus Frankreich zeigen Medienberichten zufolge großes Interesse.
WAS WURDE GESAGT?
Sportvorstand Max Eberl stellte jüngst erneut klar, unbedingt mit Upamecano verlängern zu wollen, gleichzeitig würde man sich jedoch nach Alternativen umsehen. "Falls das nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich vorbereiten. Es wäre dumm, wenn wir es nicht täten."
WIE GEHT ES WEITER?
Dabei stehen vor allem zwei Kandidaten im Fokus. Einerseits der englische Nationalspieler Marc Guehi (25) von Crystal Palace, dessen Vertrag kommenden Sommer ebenfalls ausläuft. Andererseits Nico Schlotterbeck (25), der noch bis 2027 an den BVB gebunden ist.