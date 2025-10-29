Der FC Bayern soll "wirklich besorgt" sein: Wechselt ein Leistungsträger im Sommer ablösefrei?

Der Vertrag des 27-Jährigen läuft am 30. Juni 2026 aus, bisher führten die Gespräche zwischen beiden Parteien noch zu keiner Übereinkunft. Zwar würden die Münchner gerne mit dem Franzosen verlängern, allerdings gibt es noch unterschiedliche Vorstellungen im finanziellen Bereich.

Vor allem bei Real Madrid soll Upamecano daher auf dem Zettel stehen, daneben zeigen aber auch Klubs aus England, etwa der FC Liverpool und der FC Chelsea sowie Paris Saint-Germain aus Frankreich zeigen Medienberichten zufolge großes Interesse.