Kroatiens Vize-Weltmeister Ivan Rakitic hat dem FC Bayern zur Verpflichtung seines jungen Landsmanns Luka Vuskovic vom HSV geraten.
"Der FC Bayern muss Gas geben": Ivan Rakitic bringt spannenden Transfer beim FCB ins Gespräch
Bei Sky sagte der ehemalige Bundesligaspieler des FC Schalke über Vuskovic und den deutschen Rekordmeister: "Ganz Fußball-Europa spricht momentan über ihn. Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann."
Vuskovic ist aktuell von Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur an den Hamburger SV ausgeliehen. Der Deal läuft noch bis zum Ende der Saison. Wie es anschließend weitergeht, ist offen. Der Vertrag des Abwehrspielers bei den Spurs läuft noch bis 2030, allerdings häufen sich angesichts seiner starken Auftritte in der Bundesliga die Wechselgerüchte.
Unter anderem soll eben auch der FC Bayern ein Auge auf ihn geworfen haben. Dies berichteten zuletzt Sky und die Hamburger Morgenpost. Konkrete Gespräche soll es allerdings noch nicht gegeben haben.
- Getty Images Sport
Luka Vuskovic debütierte für Kroatiens A-Nationalmannschaft
Rakitic, der nach seinem Karriereende mittlerweile als Technischer Direktor bei Vuskovics Heimatverein Hajduk Split arbeitet, sagt jedenfalls: "Ich bin gespannt, ob es Tottenham schaffen wird, ihn über den Sommer hinaus zu behalten, weil er für mich schon bereit ist für den nächsten Schritt zu einem der absoluten Top-Klubs. Und davon gibt es für mich nur vier oder fünf in Europa."
Dass der 18 Jahre alte Vuskovic auf Anhieb im deutschen Oberhaus so durchstartet, ist für Rakitic jedenfalls "kein Zufall, weil dieser Junge gemeinsam mit seiner Familie schon vieles richtig macht. Die arbeiten richtig gut."
Vuskovic ist beim HSV unumstrittener Stammspieler in der Defensivzentrale. Neben seiner imposanten Physis ist auch seine Torgefahr herausragend. Unter anderem traf er sehenswert beim erfolgreichen Nordderby gegen Werder Bremen (3:2) im Dezember und vor wenigen Tagen netzte er ausgerechnet gegen die Bayern zum 2:2-Endstand.
Seit dem vergangenen Sommer ist Vuskovic kroatischer A-Nationalspieler (zwei Einsätze). Rakitic freut das: "Ich hoffe, dass die kroatische Nationalmannschaft dadurch in den nächsten zehn, 15 Jahren einen super Innenverteidiger hat. Er hat alles, um einer der besten Innenverteidiger zu werden. Er soll weiter Gas geben und es genießen. Es spricht vieles dafür, dass wir da in Zukunft einen Riesen-Spieler haben werden."
Die Rekordtransfers des FC Bayern
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace