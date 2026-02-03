"Der FC Bayern muss Gas geben": Ivan Rakitic bringt spannenden Transfer beim FCB ins Gespräch

Rakitic, der nach seinem Karriereende mittlerweile als Technischer Direktor bei Vuskovics Heimatverein Hajduk Split arbeitet, sagt jedenfalls: "Ich bin gespannt, ob es Tottenham schaffen wird, ihn über den Sommer hinaus zu behalten, weil er für mich schon bereit ist für den nächsten Schritt zu einem der absoluten Top-Klubs. Und davon gibt es für mich nur vier oder fünf in Europa."

Dass der 18 Jahre alte Vuskovic auf Anhieb im deutschen Oberhaus so durchstartet, ist für Rakitic jedenfalls "kein Zufall, weil dieser Junge gemeinsam mit seiner Familie schon vieles richtig macht. Die arbeiten richtig gut."

Vuskovic ist beim HSV unumstrittener Stammspieler in der Defensivzentrale. Neben seiner imposanten Physis ist auch seine Torgefahr herausragend. Unter anderem traf er sehenswert beim erfolgreichen Nordderby gegen Werder Bremen (3:2) im Dezember und vor wenigen Tagen netzte er ausgerechnet gegen die Bayern zum 2:2-Endstand.

Seit dem vergangenen Sommer ist Vuskovic kroatischer A-Nationalspieler (zwei Einsätze). Rakitic freut das: "Ich hoffe, dass die kroatische Nationalmannschaft dadurch in den nächsten zehn, 15 Jahren einen super Innenverteidiger hat. Er hat alles, um einer der besten Innenverteidiger zu werden. Er soll weiter Gas geben und es genießen. Es spricht vieles dafür, dass wir da in Zukunft einen Riesen-Spieler haben werden."