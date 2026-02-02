Wie die beiden Klubs am Montag verkündeten, schließt sich der 19-Jährige mit sofortiger Wirkung dem italienischen Rekordmeister an. Bei Juve soll Licina zunächst bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, später dann aber regelmäßig bei den Profis trainieren und langfristig an das Team von Coach Luciano Spalletti herangeführt werden.
Der FC Bayern München lässt nach Kenan Yildiz erneut ein Talent ablösefrei zu Juventus Turin ziehen
Eine Ablöse zahlen die Italiener dem Vernehmen nach nicht. Stattdessen sollen sich die Bayern eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent sowie ein Matching Right gesichert haben, sollte ein anderer Verein zu einem späteren Zeitpunkt ein Angebot für Licina abgeben wollen.
"Adin Licina ist als junges Talent zum FC Bayern gekommen, wurde an unserem Campus entwickelt und sucht nun seinen Weg im internationalen Spitzenfußball. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", erklärte FCB-Sportdirektor Christoph Freund.
Wird Licina bei Juventus Turin ein zweiter Kenan Yildiz?
Kurios: Licina wird vom selben Management (Leaderbrock Sports) vertreten, welches damals schon Kenan Yildiz vom FC Bayern zu Juventus transferiert hatte. Der heutige türkische Nationalspieler wurde in der Jugend des FCB ausgebildet, entschied sich jedoch gegen eine Zukunft an der Säbener Straße und schloss sich stattdessen im Sommer 2022 den Italienern an.
Dort entwickelte er sich seitdem prächtig, stieg innerhalb kürzester Zeit in die erste Mannschaft auf und ist mittlerweile unumstrittener Stammspieler. In der laufenden Spielzeit steuerte er 17 Torbeteiligungen (neun Tore, acht Assists) in 30 Spielen bei.
Licina war bei den Bayern primär in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz gekommen. Bei den Profis blieb ihm sein Debüt verwehrt.
FC Bayern - Spielplan: Die nächsten Spiele
Datum Uhrzeit Begegnung Samstag, 31. Januar 18.30 Uhr Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga) Sonntag, 8. Februar 17.30 Uhr FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga) Mittwoch, 11. Februar 20.45 Uhr FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal) Samstag, 14. Februar 15.30 Uhr SV Werder Bremen - FC Bayern
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.