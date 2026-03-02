Der FC Bayern München könnte sogar profitieren: Transferziel auch wegen seines Trainers seit Wochen verletzt?

Das Interesse des FC Bayern an einem Sommertransfer Reads scheint trotz seiner Verletzungsmisere nicht abgekühlt zu sein. Anfang Februar berichtete die Bild von anhaltenden Bemühungen. Bereits zuvor hatte es geheißen, dass eine Verpflichtung Reads oberste Priorität habe. Gespräche mit seinen Beratern sollen schon laufen, gehandelt wird eine Ablösesumme in Höhe von etwa 30 Millionen Euro. Reads Vertrag läuft noch bis 2029.

Tatsächlich könnte sein aktueller Ausfall dem FC Bayern sogar gelegen gekommen sein. Schon länger wird Read auch mit den Premier-League-Klubs Manchester City und FC Liverpool in Verbindung gebracht. Bei den Reds verletzte sich Mitte Januar Conor Bradley schwer am Knie, für ihn ist die Saison beendet. Kurz darauf erwischte es auch Joe Gomez und Jeremie Frimpong. Sofern Read nicht selbst unpässlich gewesen wäre, hätte sich Liverpool dem Vernehmen nach umgehend um eine Verpflichtung bemüht - und durchaus Erfolgschancen gehabt.

Einerseits kennen sich Read und Liverpool-Trainer Arne Slot bestens aus gemeinsamen Zeiten bei Feyenoord, andererseits ist Read bekennender Liverpool-Fan. Kurz nach seinem Durchbruch im Herbst 2024 wurde er in einem Entweder-Oder-Quiz gefragt: Manchester City oder Manchester United? Read antwortete schmunzelnd: "Auf jeden Fall Liverpool, nichts anderes!"

Die Münchner hätten auf einen Liverpool-Vorstoß im Winter derweil nur schwer reagieren können, mussten sie für einen Kaderplatz doch zunächst den Dauerreservisten Sacha Boey abgeben. Boey kehrte schließlich Anfang Februar per Leihe zu seinem Ex-Klub Galatasaray Istanbul zurück.