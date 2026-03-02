Anfang November herrschte beste Stimmung bei Feyenoord Rotterdam und Givairo Read. Nach einem sensationellen Saisonstart führte die Mannschaft von Trainer Robin van Persie die Eredivisie an. Und der 19-jährige Rechtsverteidiger entwickelte sich rasant, hatte gerade in zwei aufeinanderfolgenden Spielen je einen Assist verbucht und wurde immer hartnäckiger mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.
Der FC Bayern München könnte sogar profitieren: Transferziel auch wegen seines Trainers seit Wochen verletzt?
"Meine Mitspieler machen Witze über Bayern München, sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist", erzählte Read damals in einer Medienrunde. Am darauffolgenden Wochenende ging die Misere los: Feyenoord verlor mit 1:2 gegen die Go Ahead Eagles Deventer. Read musste in der 77. Minute mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausgewechselt werden.
Acht Pflichtspiele verpasste Read daraufhin, fünf davon verlor Feyenoord. Mitte Januar feierte der niederländische U21-Nationalspieler gegen den SC Heerenveen sein Comeback. Nach der zweimonatigen Verletzungspause stand er etwas überraschend direkt in der Startelf, noch überraschender wechselte ihn Feyenoord-Trainer Robin van Persie nicht aus. Bis zur Nachspielzeit, als sich Read an den zuvor lädierten Oberschenkel fasste und gezwungenermaßen runter musste.
- AFP
Robin van Persie kontert Medienberichte zu Givairo Read entschieden
Die renommierte niederländische Zeitung Algemeen Dagblad berichtete, dass Feyenoords Ärzte van Persie eine Auswechslung nach 60 Minuten empfohlen hätten - der Trainer sich dem Rat aber widersetzt habe. Bei der darauffolgenden Pressekonferenz widersprach van Persie den Vorwürfen entschieden. "Ich habe Artikel gelesen, die sachlich falsch sind", sagte der ehemalige Weltklasse-Stürmer. "Wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam, das war diesmal nicht anders."
Read jedenfalls fällt seitdem erneut verletzt aus. Mit seinem nächsten Comeback wird Mitte März gerechnet, bei Feyenoord hofft man auf einen Einsatz im niederländischen Klassiker gegen Ajax Amsterdam am 22. März. Die aktuell zweitplatzierten Rotterdamer kämpfen mit Ajax und der Überraschungsmannschaft von NEC Nijmegen um den zweiten fixen Startplatz für die Champions League. PSV Eindhoven ist an der Tabellenspitze enteilt.
- Getty
Womöglich kam Givairo Reads Ausfall dem FC Bayern sogar gelegen
Das Interesse des FC Bayern an einem Sommertransfer Reads scheint trotz seiner Verletzungsmisere nicht abgekühlt zu sein. Anfang Februar berichtete die Bild von anhaltenden Bemühungen. Bereits zuvor hatte es geheißen, dass eine Verpflichtung Reads oberste Priorität habe. Gespräche mit seinen Beratern sollen schon laufen, gehandelt wird eine Ablösesumme in Höhe von etwa 30 Millionen Euro. Reads Vertrag läuft noch bis 2029.
Tatsächlich könnte sein aktueller Ausfall dem FC Bayern sogar gelegen gekommen sein. Schon länger wird Read auch mit den Premier-League-Klubs Manchester City und FC Liverpool in Verbindung gebracht. Bei den Reds verletzte sich Mitte Januar Conor Bradley schwer am Knie, für ihn ist die Saison beendet. Kurz darauf erwischte es auch Joe Gomez und Jeremie Frimpong. Sofern Read nicht selbst unpässlich gewesen wäre, hätte sich Liverpool dem Vernehmen nach umgehend um eine Verpflichtung bemüht - und durchaus Erfolgschancen gehabt.
Einerseits kennen sich Read und Liverpool-Trainer Arne Slot bestens aus gemeinsamen Zeiten bei Feyenoord, andererseits ist Read bekennender Liverpool-Fan. Kurz nach seinem Durchbruch im Herbst 2024 wurde er in einem Entweder-Oder-Quiz gefragt: Manchester City oder Manchester United? Read antwortete schmunzelnd: "Auf jeden Fall Liverpool, nichts anderes!"
Die Münchner hätten auf einen Liverpool-Vorstoß im Winter derweil nur schwer reagieren können, mussten sie für einen Kaderplatz doch zunächst den Dauerreservisten Sacha Boey abgeben. Boey kehrte schließlich Anfang Februar per Leihe zu seinem Ex-Klub Galatasaray Istanbul zurück.
- Getty Images Sport
Givairo Read: Transferduell zwischen Manchester City und dem FC Bayern?
Liverpool verzichtete letztlich ganz auf den Transfer eines neuen Rechtsverteidigers. Ob sich die Reds im Sommer ernsthaft um Read bemühen, erscheint fraglich. Schließlich sind dann die Verletzten zurück. Laut Fabrizio Romano winkt demzufolge eher ein Transferduell zwischen dem FC Bayern und Manchester City.
Die Münchner hoffen, dass Galatasaray die Kaufoption von 15 Millionen Euro für den eigentlich noch bis 2028 gebundenen Boey bezahlt - oder ein anderer Klub zuschlägt. Sein Einstand in Istanbul verlief vielversprechend. Boey kommt regelmäßig zum Einsatz und erzielte schon ein Tor.
Read würde bei einer Verpflichtung rechts hinten mit Konrad Laimer, der aktuell um einen neuen Vertrag pokert, und Josip Stanisic konkurrieren. Genau wie Laimer und Stanisic kann der ähnlich flexibel einsetzbare Read aber auch auf links aushelfen. Als Stammspieler ist dort - sofern fit - langfristig Alphonso Davies eingeplant. Raphael Guerreiro dürfte den FC Bayern derweil im Sommer ablösefrei verlassen.
Givairo Read: Seine bisherigen Leistungsdaten im Profifußball
Saison Klub Spiele Tore Assists 2022/23 FC Volendam 1 - - 2023/24 Feyenoord 1 - - 2024/25 Feyenoord 37 3 8 2025/26 Feyenoord 16 1 3