Der Poker um Nico Schlotterbeck spitzt sich zu – und die Unruhe beim BVB wächst. Noch immer hat der Abwehrchef nicht entschieden, ob er seinen bis 2027 laufenden Vertrag verlängern will. Obwohl Dortmund offenbar bereit ist, bis an die Schmerzgrenze zu gehen und dem 26-Jährigen ein neues Arbeitspapier bis 2030 vorliegt, deutet laut mehreren Berichten derzeit vieles eher auf einen Abschied hin.
Der FC Barcelona wittert offenbar seine Chance: Profitiert Barca vom stockenden BVB-Poker mit Nico Schlotterbeck?
Schlotterbeck schielt offenbar auf Wechsel zu Topklub
Schlotterbeck selbst soll nach Informationen von Sky weiterhin auf einen Wechsel zu einem europäischen Schwergewicht schielen – besonders zu Bayern München oder Real Madrid. Beide Klubs sollen aber bislang keinen konkreten Vorstoß gewagt haben. Der FC Liverpool hingegen soll sich laut Informationen der Sport Bildaus dem Poker zurückgezogen haben.
Diese Ausgangslage ruft nun auch den FC Barcelona auf den Plan. Die Sport berichtet, Barca verfolge "sehr genaue Pläne" mit dem Nationalspieler. Trainer Hansi Flick, unter dem Schlotterbeck 2022 sein DFB-Debüt feierte, könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Problematisch bleibt jedoch die finanzielle Lage der Katalanen, denn der "finale Preis" gilt als entscheidender Faktor – und rund 40 Millionen Euro wird Barca nach aktuellem Stand kaum zahlen wollen, die der BVB angeblich mindestens im letzten Vertragsjahr aufruft.
- Getty Images
BVB hofft auf baldige Entscheidung von Schlotterbeck
Beim BVB hofft man dennoch auf eine Wende. Sportdirektor Sebastian Kehl betonte zuletzt: "Wir kämpfen darum. Wir versuchen, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen." Eine Deadline gebe es nicht, doch bis Ende Januar wünschen sich die Verantwortlichen eine Entscheidung. Gleichzeitg werde man zunehmend nervöser beim BVB, berichtet Sky.
Sportlich steht der Innenverteidiger zuletzt stärker in der Kritik. Einige wacklige Auftritte und entscheidende Unkonzentriertheiten fielen ins Gewicht – was den Poker zusätzlich auflädt, auch wenn Schlotterbecks Status in Dortmund weiterhin unangefochten ist.
Klar ist: Sollte Schlotterbeck nicht verlängern, wäre ein ablösefreier Abschied 2027 für Dortmund denkbar – allerdings nur, wenn zuvor die wichtigen Einnahmen aus der Champions League gesichert werden. Bis dahin bleibt die zentrale Frage: Kann der BVB seinen Abwehrchef halten – oder nutzt Barca das Stocken der Gespräche tatsächlich aus?
Die Leistungsdaten von Nico Schlotterbeck in dieser Saison
- Spiele: 14
- Tore: 0
- Assists: 0
- Vertrag beim BVB bis: 2027