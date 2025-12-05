Der FC Barcelona wittert offenbar seine Chance: Profitiert Barca vom stockenden BVB-Poker mit Nico Schlotterbeck?

Schlotterbeck selbst soll nach Informationen von Sky weiterhin auf einen Wechsel zu einem europäischen Schwergewicht schielen – besonders zu Bayern München oder Real Madrid. Beide Klubs sollen aber bislang keinen konkreten Vorstoß gewagt haben. Der FC Liverpool hingegen soll sich laut Informationen der Sport Bildaus dem Poker zurückgezogen haben.

Diese Ausgangslage ruft nun auch den FC Barcelona auf den Plan. Die Sport berichtet, Barca verfolge "sehr genaue Pläne" mit dem Nationalspieler. Trainer Hansi Flick, unter dem Schlotterbeck 2022 sein DFB-Debüt feierte, könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Problematisch bleibt jedoch die finanzielle Lage der Katalanen, denn der "finale Preis" gilt als entscheidender Faktor – und rund 40 Millionen Euro wird Barca nach aktuellem Stand kaum zahlen wollen, die der BVB angeblich mindestens im letzten Vertragsjahr aufruft.