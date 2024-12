Die Roten Bullen interessieren sich für den Außenverteidiger, der sich zuletzt beim FC Barcelona nicht durchsetzen konnte.

RB Leipzig will Oscar Mingueza von Celta Vigo verpflichten. Das berichtet das spanische Fußball-Portal Relevo. Demnach ist der Bundesligist bereit, 20 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger auf den Verhandlungstisch zu legen. In der Vergangenheit soll auch Borussia Dortmund schon an ihm interessiert gewesen sein.