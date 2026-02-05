Der FC Arsenal und Inter Mailand mischen mit: Dem BVB könnte ein enormer Transfergewinn winken

Svensson wechselte Anfang 2025 zunächst für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro auf Leihbasis vom FC Nordsjaelland nach Dortmund. Ein halbes Jahr später verpflichteten ihn die Borussen für 6,5 Millionen Euro Ablöse fest. Bei einem Verkauf für mindestens 30 Millionen Euro winkt dem BVB also ein hübscher Transfergewinn.

Unter Niko Kovac kommt Svensson meist als linker Schienenspieler zum Einsatz und ist gesetzt. Er absolvierte in ziemlich genau einem Jahr beim Tabellenzweiten der Bundesliga 51 Pflichtspiele, in denen er zehn Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Assists) sammelte.

Bei der Borussia gibt es mit Blick auf die Defensive einige Fragezeichen für die neue Spielzeit: So laufen die Verträge von Niklas Süle (30) und Emre Can (32) auf. Zumindest Letzterer soll aber verlängern. Dazu hat sich Abwehrchef Nico Schlotterbeck (26) noch immer nicht entschieden, ob er seinen bis 2027 gültigen Kontrakt vorzeitig verlängern wird. Sollte der deutsche Nationalspieler sich dagegen entscheiden, wäre der Sommer 2026 die letzte Gelegenheit, eine hohe Ablöse mit seinem Verkauf zu erzielen.

Interne Alternativen zu Svensson sind Talent Almugera Kabar (19) und Ramy Bensebaini (30), der mittlerweile vom Linksverteidiger zum zentralen Abwehrspieler umgeschult wurde.