Der BVB will seinen Außenverteidiger Daniel Svensson grundsätzlich nicht abgeben. Allerdings enthüllt die Bild, es gebe eine Schmerzgrenze, bei der man bereit sei, den schwedischen Nationalspieler im Sommer zu verkaufen.
Der FC Arsenal und Inter Mailand mischen mit: Dem BVB könnte ein enormer Transfergewinn winken
Diese Schmerzgrenze soll bei 30 Millionen Euro Ablöse liegen. Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sind dabei in einer guten Verhandlungsposition, schließlich läuft der Vertrag Svenssons noch bis 2029.
Dazu sollen sich mehrere namhafte und auch zahlungskräftige Vereine für den 23-Jährigen interessieren. In erster Linie sei dies Premier-League-Klub Leeds United. Auch Englands Spitzenreiter FC Arsenal und Champions-League-Finalist Inter Mailand sollen ein Auge auf ihn geworfen haben.
Daniel Svensson kam vom FC Nordsjaelland zum BVB
Svensson wechselte Anfang 2025 zunächst für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro auf Leihbasis vom FC Nordsjaelland nach Dortmund. Ein halbes Jahr später verpflichteten ihn die Borussen für 6,5 Millionen Euro Ablöse fest. Bei einem Verkauf für mindestens 30 Millionen Euro winkt dem BVB also ein hübscher Transfergewinn.
Unter Niko Kovac kommt Svensson meist als linker Schienenspieler zum Einsatz und ist gesetzt. Er absolvierte in ziemlich genau einem Jahr beim Tabellenzweiten der Bundesliga 51 Pflichtspiele, in denen er zehn Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Assists) sammelte.
Bei der Borussia gibt es mit Blick auf die Defensive einige Fragezeichen für die neue Spielzeit: So laufen die Verträge von Niklas Süle (30) und Emre Can (32) auf. Zumindest Letzterer soll aber verlängern. Dazu hat sich Abwehrchef Nico Schlotterbeck (26) noch immer nicht entschieden, ob er seinen bis 2027 gültigen Kontrakt vorzeitig verlängern wird. Sollte der deutsche Nationalspieler sich dagegen entscheiden, wäre der Sommer 2026 die letzte Gelegenheit, eine hohe Ablöse mit seinem Verkauf zu erzielen.
Interne Alternativen zu Svensson sind Talent Almugera Kabar (19) und Ramy Bensebaini (30), der mittlerweile vom Linksverteidiger zum zentralen Abwehrspieler umgeschult wurde.
Die Rekordverkäufe des BVB
- Ousmane Dembele: 2017 für 148 Millionen Euro zum FC Barcelona
- Jude Bellingham: 2023 für 127 Millionen Euro zu Real Madrid
- Jadon Sancho: 2022 für 85 Millionen Euro zu Manchester United
- Christian Pulisic: 2018 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea
- Pierre-Emerick Aubameyang: 2023 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal