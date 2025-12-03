Der FC Liverpool zieht sich angeblich aus dem Rennen um Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund zurück.
Der erste Topklub steigt aus! FC Liverpool nimmt offenbar Abstand von einem Transfer von BVB-Star Nico Schlotterbeck
Schlotterbeck hat beim BVB noch bis 2027 Vertrag
Wie die Sport Bild berichtet, wurde der deutsche Nationalspieler beim amtierenden Champion der Premier League als möglicher Neuzugang diskutiert, sogar ein Vorstoß im nahenden Winter-Transferfenster stand zur Debatte.
Doch sogar von einem Angebot im Sommer habe Liverpool mittlerweile Abstand genommen. Der Grund: Die Reds sähen Schlotterbeck nicht als oberste Priorität und würden ihren Kader daher lieber mit anderen Personalien und in anderen Bereichen verstärken.
Der BVB hingegen arbeitet weiter akribisch an einer Verlängerung des noch bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrages des Innenverteidigers. Ein erstes Angebot zur Ausdehnung der gemeinsamen Zusammenarbeit habe der 26-Jährige bereits abgelehnt, nun wolle die Borussia mit einer neuen Offerte nachlegen.
Die Dortmunder Verantwortlichen äußerten sich jüngst mehrfach zu den Verhandlungen und ließen durchblicken, für Schlotterbeck auch an die finanzielle Obergrenze gehen zu wollen. "Wir versuchen uns auch wirtschaftlich ins Zeug zu legen, also: viele Gespräche zu führen, auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wo der Spieler das Gefühl hat, dass er sich hier weiterentwickeln kann und auch für die Nationalmannschaft eine wichtige Rolle spielen kann", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 4:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Villarreal.
Schlotterbeck unter Kovac unumstrittener Stamspieler
Ein klares Bekenntnis zum BVB vermied Schlotterbeck bislang. "Am Ende und das wissen wir auch: Manchmal verlassen Spieler auch Klubs, aus welchen Gründen auch immer, und ziehen vielleicht weiter und dann wird es trotzdem weitergehen, auch für Borussia Dortmund", so Kehl weiter.
Vor allem mit dem FC Bayern wurde der Innenverteidiger in der jüngeren Vergangenheit in Verbindung gebracht - nach Bild-Infos sei der Spieler selbst einem Wechsel nach München auch nicht abgeneigt. Beim deutschen Rekordmeister herrscht allerdings noch Unklarheit, ob überhaupt eine Notwendigkeit für einen Schlotterbeck-Transfer herrscht. Vieles hängt an der Zukunftsentscheidung von Abwehr-Boss Dayot Upamecano.
In der laufenden Saison zählt Schlotterbeck in der Mannschaft von Trainer Niko Kovac zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Nach Verletzung, die ihn zu Beginn der Saison noch außer Gefecht setzte, gehörte er, abgesehen von einem krankheitsbedingten Ausfall gegen den FC Augsburg, in jedem Pflichtspiel der Startelf an. Insgesamt kommt der 26-Jährige auf 14 Einsätze, in denen er zwei Assists beisteuerte.
Nico Schlotterbeck: Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 14
- Tore: 0
- Assists: 0
- Vertrag beim BVB bis: 2027