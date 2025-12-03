Der erste Topklub steigt aus! FC Liverpool nimmt offenbar Abstand von einem Transfer von BVB-Star Nico Schlotterbeck

Wie die Sport Bild berichtet, wurde der deutsche Nationalspieler beim amtierenden Champion der Premier League als möglicher Neuzugang diskutiert, sogar ein Vorstoß im nahenden Winter-Transferfenster stand zur Debatte.

Doch sogar von einem Angebot im Sommer habe Liverpool mittlerweile Abstand genommen. Der Grund: Die Reds sähen Schlotterbeck nicht als oberste Priorität und würden ihren Kader daher lieber mit anderen Personalien und in anderen Bereichen verstärken.

Der BVB hingegen arbeitet weiter akribisch an einer Verlängerung des noch bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrages des Innenverteidigers. Ein erstes Angebot zur Ausdehnung der gemeinsamen Zusammenarbeit habe der 26-Jährige bereits abgelehnt, nun wolle die Borussia mit einer neuen Offerte nachlegen.

Die Dortmunder Verantwortlichen äußerten sich jüngst mehrfach zu den Verhandlungen und ließen durchblicken, für Schlotterbeck auch an die finanzielle Obergrenze gehen zu wollen. "Wir versuchen uns auch wirtschaftlich ins Zeug zu legen, also: viele Gespräche zu führen, auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wo der Spieler das Gefühl hat, dass er sich hier weiterentwickeln kann und auch für die Nationalmannschaft eine wichtige Rolle spielen kann", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 4:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Villarreal.